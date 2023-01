Ostatnie miesiące są trudne dla Kanye Westa i jego fanów. Raper z idola Ameryki stał się osobą niechcianą przez społeczeństwo - wszystko z powodu jego komentarzy dotyczących polityki i społeczeństwa. W jednym z programów stwierdził, że "lubi Hitlera", a także przekonany o swojej nietykalności, twierdził, że może głosić antysemickie komentarze i nikogo nie będzie to obchodzić.

Artysta przeliczył się jednak, a kontrakty z nim rozwiązały Adidas i Balenciaga - jako oficjalną przyczynę podano "nienawistne i niebezpieczne" komentarze dotyczące Żydów. Londyńskie muzeum Madame Tussauds usunęło jego figurę woskową, a studia tatuażu zaoferowały darmowe usuwanie tatuaży związanych z raperem.

Kanye West z odmową wjazdu na teren Australii. Wszystko przez jego rasistowskie wpisy

To nie jedyne problemy jakie od czasu wywiadu, w którym Kanye West pochwalił działania Adolfa Hitlera, pojawiły się w życiu rapera.

Artysta podobno ożenił się ze swoją pracowniczką Biancą Censori. Kobieta pochodzi z Australii i nieoficjalnie mówi się o tym, że chce aby West poznał jej rodzinę podczas podróży poślubnej do jej rodzinnego kraju.

Na to nie zgadza się żydowsko-australijska organizacja społeczna Anti-Defamation Commission, która zasugerowała, że wjazd Westa do kraju stanowiłby "znaczące ryzyko dla społeczności żydowskiej". Przewodniczący organizacji, Dvir Abramovich, wezwał do odmowy wjazdu Westa do kraju ze względu na jego antysemickice uwagi.

"Nawoływanie do przemocy i nienawiści musi mieć konsekwencje, a Australia nie powinna wystawiać maty powitalnej nienawistnikowi, który pluje groźbami pod adresem społeczności żydowskiej" - powiedział Abramovich.

"Kanye jest jawnym antysemitą, miłośnikiem nazistów i czcicielem Hitlera, który otwarcie podziwia złego tyrana odpowiedzialnego za eksterminację sześciu milionów Żydów" - kontynuował. "Jego obecność w kraju, buntownicza antyżydowska propaganda i podżeganie oraz odrażająca retoryka stanowi istotne zagrożenie dla społeczności żydowskiej".

