Amerykański raper, który w ostatnim czasie jest raczej skupiony na obrażaniu w social mediach Pete'a Davidsona, a od czasu deklaracji poparcia dla Donalda Trumpa raczej nie angażował się politycznie, tym razem zrobił wyjątek. Na jego Instagramie pojawił się zapis rozmowy z Demną (prawdopodobnie gruzińskim projektantem Demną Gvasalią).

Rozmówca miał przesłać Westowi flagę Ukrainy oraz emotkę z gołębiem pokoju, a Kanye zareagował na nie sercem, co oznaczałoby, że także popiera pokój dla Ukrainy.

Instagram Post

Zaledwie paręnaście godzin temu zadebiutował klip do utworu "Eazy" i trudno nazwać go "pokojowym". W animowanym teledysku, który - według mediów jest odniesieniem do Pete'a Davidsona - ofiara jest spętana sznurem i ciągnięta przez zamaskowanego mężczyznę na miejsce tortur. Oprawca na koniec posypuje jeszcze ofierze głowę nasionami róż, po czym odcina ich kwiaty i wrzuca na tył pickupa.

Wideo pojawiło się w dniu, gdy kalifornijski sąd na przedrozwodowej rozprawie orzekł, że Kim Kardashian jest już wolną kobietą, wobec czego może się swobodnie związać z innym partnerem. Co do samego orzeczenia rozwodu - ciągle nie wiadomo kiedy to nastąpi. Kim Kardashian złożyła wniosek rozwodowy już rok temu.

Clip Kanye West Eazy

Kanye od tego czasu często zmieniał w tej sprawie zdanie, raz chciał rozwodu, za chwilę deklarował, że będzie walczył o małżeństwo i na wszelkie sposoby nakłaniał Kim do tego, żeby dała mu drugą szansę. Fakt, że w dniu rozprawy opublikował przygotowany wcześniej teledysk z "pogrzebem" Davidsona świadczy jednak o tym, że raper nie wierzył w to, że tę szansę dostanie.