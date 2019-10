Kanye West wini "Playboya" za swoje uzależnienie od pornografii

Kanye West nie przestaje szokować. Krótko po wydaniu gospelowej płyty "Jesus Is King" uznał magazyn "Playboy" za winnego jego uzależnienia od pornografii.

Kanye West zdradził swoje problemy z uzależnieniem od seksu i pornografii /Kevork Djansezian /Getty Images

25 października Kanye West udostępnił w sieci długo wyczekiwany album "Jesus Is King", w którym mocno inspiruje się muzyką gospel oraz demonstruje swój powrót do wiary.



Wideo Use This Gospel

Reklama

Raper i mąż Kim Kardashian w rozmowie z Zanem Lowem krótko przed premierą albumu przyznał, że wiara pomogła uwolnić mu się od uzależnienia od pornografii.

"'Playboy' był moja bramą do pełnego uzależnienia od pornografii. Mój ojciec zostawił 'Playboya' w domu, gdy miałem pięć lat. To wpłynęło na niemal każdą moją decyzję, którą podjąłem w przyszłym życiu. Działo się tak od piątego roku życia aż do teraz, do momentu porzucenia nałogu. Na zewnątrz wyglądało to tak, jakby wszystko było w porządku, ale wstajesz i wiesz, że nie jest OK" - opowiadał.

"Wraz z Bogiem udało mi się pokonać rzeczy, które do tej pory mnie kontrolowały" - dodał West.

Kanye West miał również problem z uzależnieniem od seksu, a stało się to po śmierci jego matki Dondy w 2007 roku.



Sunday Service Kanye Westa na Coachelli 2019 1 / 7 Kanye West Źródło: Getty Images Autor: Rich Fury udostępnij

"Niektórzy ludzie uzależniają się od narkotyków. Ja utonąłem w moim nałogu. Seksie. I to również karmi ego. Pieniądze, ubrania, uznanie, media społeczonściowe, zdjęcia paparazzi, wyjazdy na tygodnie mody do Paryża. Każda z tych rzeczy" - dodał.

Obecnie West uważa się za chrześcijańskiego innowatora i posłańca, co skutecznie pokazuje na nowym albumie i na swoich niedzielnych spotkaniach.

Clip Kanye West Follow God (Lyric Video)

"Teraz, gdy jestem sługą Chrystusa, moją pracą jest szerzyć gospel i sprawić, by ludzie wiedzieli, co Jezus dla mnie zrobił. Mówiłem o wiele rzeczy. Był czas, gdy mówiłem, co zrobiła dla mnie moda oraz koniak. Teraz pozwalam wam wiedzieć, co Jezus zrobił dla mnie. Nie jestem jego niewolnikiem, a synem, synem Boga. Jestem wolny" - podsumował.



Zdjęcie Kim Kardashian i Kanye West / John Parra / Getty Images