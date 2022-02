Amerykański raper przeżywa teraz ciężki czas. Wiadomo, że zmaga się z chorobą afektywną dwubiegunową, co nie pomaga mu w trudnych chwilach niepokoju po rozstaniu z żoną. Walentynki były, zdaje się, dla niego momentem, który jeszcze bardziej go przybił, co można było sądzić po jego ostatnich postach w social mediach. Jak można się spodziewać - wszystkie wpisy już są niedostępne w sieci.

Pod koniec 2020 roku coraz częstsze były doniesienia, że związek Kim Kardashian i Kanyego Westa to już przeszłość. Jak się później okazało, Kardashian związała się z komikiem znanym z "Saturday Night Live", Pete'em Davidsonem. West natomiast był widywany z dwoma kobietami, ale najwięcej czasu spędzał u boku aktorki Julii Fox.



Choć względny spokój w ich relacjach mógł wzbudzać wrażenie, że dawna para doszła do porozumienia, Ye West nie potrafi się pogodzić z rozstaniem. W jednym z postów dodanych przed rozpoczęciem niedzielnego Super Bowl, West określił Davidsona mianem "k****a", szydząc m.in. z jego tatuażu na cześć Hilary Clinton. Wpłynąć miały na to pojawiające się w mediach informacje, że Davidson poznał dzieci Kardashian i Westa.

"Pete poznał już dzieciaki Kim. Są nim absolutnie zachwycone, bardzo ciepło go przyjęły" - przekonywał serwis "Hollywood Life". West odniósł się do tych doniesień wielu usuniętych później postach na Instagramie. Ujawnił też wiadomość, którą otrzymał od Davidsona. Komik zapewnił w niej rapera, że nie poznał jeszcze jego dzieci, ale ma nadzieję, że to się wkrótce zmieni i "wszyscy zostaną przyjaciółmi". "Nie, nigdy nie poznasz moich dzieci" - oświadczył w odpowiedzi na wspomnianą wiadomość West.

Zdumieni tymi napastliwymi wpisami fani rapera sugerowali w komentarzach, że ich autorem nie jest West, ale jakiś haker, który włamał mu się na profil. Muzyk szybko wyprowadził ich z błędu i udowodnił, że to on stoi za tymi osobliwymi wpisami. Zamieścił zdjęcie, na którym pozuje z notatnik, w którym napisał: "Moje konto nie zostało zhakowane".

Zdjęcie Usunięte z Instagrama zdjęcie, na którym zapewnia, że nie skradziono mu konta / Instagram, @kanyewest / materiał zewnętrzny

"Nie walczyłem o swoją rodzinę po to, by zyskać popularność w Internecie. Tak się jednak stało. Do wszystkich ludzi w związkach małżeńskich - trzymajcie swoich mężów i żony blisko siebie, sprawiajcie, by czuli, że ich kochacie. I doceniajcie ich, bo w każdym brudnym zaułku czają się skejci, którzy tylko czekają, by zniszczyć wasze rodziny. Kim, zapamiętaj, że West był twoim największym W" - napisał raper. Wkrótce potem Ye usunął większość zamieszczonych w przypływie złości wpisów, pozostawiając jedynie ten dotyczący Super Bowl.

W Walentynki wyszła na jaw informacja, że raper porzucił Julię Fox, która usunęła ich wspólne zdjęcia z social mediów. Mogliśmy przeczytać na jej koncie, że "kochała Kanyego, ale nie kochała go jak mężczyznę". Zapewniła jednak, że pozostali w dobrych stosunkach. Teraz w sieci trwają dywagacje, czy para wzajemnie nie wykorzystała się, by wzbudzić zazdrość u Kim Kardashian, a także by spopularyzować działalność nieznanej dotąd aktorki.



Tymczasem Kanye West wysłał żonie, z którą pozostaje w separacji, samochód pełen kwiatów. Na nim znalazł się napis: "Widzę krystalicznie czysto".



Zdjęcie Samochód wysłany do Kim Kardashian na Walentynki 2022 / Instagram, @kanyewest

Wygląda na to, że nadal walczy, by odzyskać ukochaną. Przy okazji zamieścił jeszcze korespondencję ze swoją żoną. Kim poprosiła Kanyego, by nie pisał złych rzeczy na temat Pete'a, ponieważ ktoś może chcieć zrobić mu krzywdę. "Jeśli ktoś skrzywdzi Pete, to będzie tylko twoja wina" - napisała Kim. West w oddzielnym poście poprosił wszystkich obserwatorów, by nie zbliżali się ze złymi zamiarami do Davidsona - tak, jak chce jego żona. Poźniej zapewniał ją o tym, że "powiedział wszystkim, by nikt nie zrobił nic fizycznego Skete'owi".

W kolejnej wiadomości Kim spytała go, dlaczego nie potrafi trzymać dla siebie ich prywatnych rozmów, a Kanye argumentował, że Kim jest "jego ulubioną osobą na świecie", a także, że "jest jej fanem numer jeden". Na koniec spytał jej "dlaczego miałby się tym nie chwalić?"



To nie pierwsza burzliwa sytuacja w relacji jednej z najbardziej obserwowanych par Hollywood ostatnich lat. W połowie stycznia tego roku stało się głośno o dziwnym zachowaniu ochroniarzy Kim Kardashian, którzy nie chcieli wpuścić Kanyego Westa do domu, w którym mieszka jego żona i dzieci. Nie został także zaproszony na urodziny córki, Chicago. Jak podawało Hollywood Unlocked, wszystko miało być sprawką Kim, która gościła w domu Pete'a Davidsona, nowego partnera. Nie chciała, by panowie się spotkali. Wtedy też Kardashian miała stwierdzić, że nie życzy sobie niezapowiedzianych wizyt w swoim domu.

Z pomocą siostry Kim Kanyemu udało się w końcu wejść na urodziny, a zabawą z dzieckiem pochwalił się w sieci.



W wywiadzie West przedstawił ostatnie sytuacje ze swojej perspektywy. "Kiedy pojechałem po moje dzieci do szkoły, ochrona zatrzymała mnie przy bramie. Stanęła między mną a moimi dziećmi, a na to nie ma mojego przyzwolenia. Wiesz, jak jest. Odwożę je, odstawiam na miejsce i North wtedy mówi: 'Chcę, żebyś wszedł na górę i coś zobaczył'. I wtedy się okazuje, że tatuś nie może wejść do domu. Ale nie wytłumaczono dokładnie dlaczego. Słyszałem, że nowy chłopak Kim [Pete Davidson] był wtedy w domu, do którego ja nagle nie miałem dostępu" - wyznał.

Kanye nie chciał zakłócać ważnego dla dziecka dnia, dlatego zdecydował się poprosić o pomoc "bezstronnych" kuzynów. Na jego polecenie, mężczyźni przekazali wiadomości od Kanyego.

"Chciałem, żeby przekazali jej dwie rzeczy. Ochrona nie będzie już nigdy zagradzać mi drogi do moich dzieci. Nie życzę sobie też, żeby moja córka pokazywała się na TikToku w ustach wymalowanych pomadką. Niech w ogóle nie ma TikToka, bo mi to nie odpowiada. Powiedziałem to dopiero, wtedy, gdy założyli jej konto bez mojej wiedzy. Później znowu zaczęli postować na jej profilu. Czuję, jakby specjalnie mnie szczuli, próbując zrobić ze mnie złoczyńcę, aby stworzyć tę szaloną narrację. Gdy zrobią ze mnie szaleńca, odbiorą mi w końcu całą władzę" - obawiał się West.

Kim i Kanye wzięli ślub w 2014 roku i mają czwórkę dzieci.