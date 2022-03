Kanye West pokazał w klipie śmierć nowego partnera swojej żony. Zobacz teledysk do "Eazy"

Słynny raper jest coraz bardziej sfrustrowany tym, że Kim Kardashian chce się z nim rozwieść i układa już sobie życie u boku Pete'a Davidsona. Kanye West do tej pory atakował jej nowego partnera w mediach społecznościowych i wysyłał mu obraźliwe wiadomości. Teraz poszedł o krok dalej. 2 marca opublikował teledysk do piosenki „Eazy” nagranej z raperem The Game. W klipie zakopuje Davidsona żywcem w grobie.

Kanye West z nowym klipem / Gotham/GC Images /Getty Images