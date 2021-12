Kanye West: Niepublikowany wcześniej utwór rapera wystawiony na sprzedaż w formie NFT

NFT zatytułowany "2044: The Lost Kanye Files" prezentuje utwór, który został zaprezentowany publicznie na jednym z odsłuchów płyty "The Life of Pablo", jednak nigdy nie trafił na krążek. W czeluściach Internetu pojawiły się nagrania słabej jakości, ale studyjna wersja utworu była nie do zdobycia.

I choć siódmy studyjny album Westa został wydany w 2016 roku, jeszcze rok temu na Reddit pojawiały się pytania od fanów, czy ktoś posiada ten utwór lub ktoś go udostępnił.

"To mój najbardziej poszukiwany, niepublikowany utwór Ye, który chodzi mi po głowie odkąd po raz pierwszy usłyszałem jego fragment w 2016 roku" - napisał jeden z fanów twórczości Ye.

Wtórowała mu kolejna osoba, nazywając ten utwór muzycznym świętym Graalem.

W końcu życzenia internautów się urzeczywistniły i posiadacz tego utworu zechce się nim podzielić, ale nie na zasadach internetowego przecieku, a sprzedaży pliku w formie NFT. Utwór, a w zasadzie dostęp do niego został wystawiony na sprzedaż przez ówczesnego producenta Ye, Keyona Christa za pośrednictwem fundation.app, platformy, za pośrednictwem której można sprzedawać różnorakie dzieła w formie NFT.

