Film "Phoenix Rising" swoją premierę miał 24 stycznia na festiwalu Sundance, a w tym roku trafi jeszcze na platformę HBO. To właśnie w tym dokumencie Evan Rachel Wood przyznała, że została zgwałcona przez Marilyna Mansona na planie teledysku do utworu "Heart-Shaped Glasses".

"Nic nie było tak, jak miało być. Robiliśmy rzeczy, które mi narzucono" - przyznała w filmie dokumentalnym.

"Dyskutowaliśmy na temat udawanego seksu, ale gdy ruszyły zdjęcia, zaczął mnie naprawdę penetrować, na co nigdy się nie zgodziłam. Jestem profesjonalną aktorką. Robię to całe życie. Nigdy nie przeżyłam czegoś takiego. Na planie panował kompletny chaos, nie czułam się tam bezpiecznie. Nikt o mnie nie myślał" - stwierdziła aktorka.



"Tamte nagrania mnie straumatyzowały. Nie wiedziałam, jak stanąć we własnej obronie, bo zostałam wychowana tak, aby nigdy nie odpowiadać, a jedynie przetrwać. Czułam się obrzydliwe, jakbym zrobiła coś haniebnego (...). Zostałam zmuszona do aktu seksualnego pod fałszywym pretekstem. To wtedy popełniono przeciw mnie przestępstwo. Zostałam zgwałcona przed kamerą" - opowiadała.

Sprawa Marilyna Mansona

Przypomnijmy, że to Rachel Evan Woods jako pierwsza publicznie oskarżyła Mansona o przestępstwa seksualne. "Miałam wyprany mózg, byłam manipulowana" - pisała.



Aktorka w ten sposób uruchomiła lawinę wyznań, a wkrótce też pozwów przeciwko celebrycie. Wszczęte zostało również oficjalne dochodzenie przeciwko Mansonowi w związku z licznymi oskarżeniami go o przemoc domową. Osobne pozwy przeciwko Mansonowi do sądu skierowały byłe partnerki twórcy - Esme Bianco i Ashley Morgan Smithline.

Krytycznie na temat wokalisty wypowiedziała się też część przedstawicieli branży muzycznej. Muzyka opuścił jego wieloletni menedżer, stracił kontrakt z agencją talentów oraz wytwórnią. Współpracę z nim zerwały również dwa seriale, w których Manson miał się pojawić.



Sam oskarżony nie przyznaje się do żadnych zarzucanych mu czynów."Moje intymne związki zawsze były całkowicie konsensualne z podobnie myślącymi partnerami. Niezależnie od tego, jak - i dlaczego - inni decydują się teraz przeinaczać przeszłość, taka jest prawda" - oświadczył.

W dokumencie "Phoenix Rising" również znalazł się komentarz prawników wokalisty, w którym ponownie Manson zaprzecza, że dopuścił się przestępstw seksualnych.



Kanye West nadal pracuje z Marilynem Mansonem

Jedynym celebrytą, który wyciągnął rękę do oskarżonego o poważne nadużycia Mansona, jest Kanye West. Raper zaprosił go na płytę "Donda", gdzie możemy go usłyszeć w utworze "Jail Part 2".

Kanye, mimo coraz poważniejszych oskarżeń pod adresem kontrowersyjnego gwiazdora, nadal z nim współpracuje. Wszystko wskazuje na to, że Manson znajdzie się na kontynuacji "Dondy", która pojawi się w lutym.



"Widzę Marilyna często w studiu. Jest tutaj niemal każdego dnia" - stwierdził producent Digital Nas i dodał, że między Westem a Mansonem istnieje "zwariowana dynamika". Sam West stwierdził natomiast, że "wszyscy ludzie są grzesznikami i robią błędy" i dlatego jego zdaniem nie powinno się wytykać palcem tych, którzy je popełnili.

Ofiary wokalisty wielokrotnie wypowiadały się negatywnie na temat bagatelizowaniu tego, co zrobił Manson. Apelowały również do Westa, aby zakończył kooperację z gwiazdorem. Bezskutecznie.