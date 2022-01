Jak donosi serwis TMZ, Kanye West jest "objęty dochodzeniem" w sprawie przestępstwa, za które grozi do 6 miesięcy pozbawienia wolności. I wiele wskazuje na to, że faktycznie wdał się w bójkę.

Choć on sam nie skomentował jeszcze tego faktu, redaktorzy TMZ uzyskali ze swojego źródła w policji informację, że West wdał się w "jakąś kłótnię", która rzekomo (dochodzenie jest w toku) zmieniła się w rękoczyny.



Raper miał popchnąć, a następnie uderzyć człowieka, gdy ten prosił go o autograf. Działo się to około trzeciej nad ranem w centrum Los Angeles, konkretnie w pobliżu klubu i hotelu Soho Warehouse.

Ponadto serwis opublikował amatorskie wideo, na którym widać jak mocno poirytowany West i jego nowa dziewczyna Julia Fox wychodzą z klubu nocnego Delilah w Zachodnim Hollywood. Wychodzą... w zasadzie przedzierają się przez grupę nachalnych fanów i paparazzi. W pewnym momencie West i Fox żegnają się pocałunkiem, ona wraca do klubu a on z twarzą jak chmura gradowa wsiada do limuzyny.

