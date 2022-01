Kanye West to niekwestionowana gwiazda rapu. Właśnie opublikował nowy utwór, pt. "Easy", w którym gościnnie pojawił się The Game.

"Easy" jest pierwszą piosenką z zapowiadanej przez rapera "Dondy 2", nad którą właśnie pracuje.

W utworze pojawiły się wersy skierowane w stronę Kim Kardashian. Oberwało się również jej obecnemu partnerowi - Pete'owi Davidsonowi.



"God saved me from that crash, just so I could beat Pete Davidson’s ass" (Bóg uratował mnie z tej klęski, więc mogę skopać tyłek Pete'owi Davidsonowi) - rapuje w utworze Kanye West.

Kanye West - "Eazy". PETA atakuje rapera.

PETA (Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt) zwrócili uwagę na okładkę piosenki, która przedstawia oskórowaną małpę na czerwonym tle. Obrazek został na Instagramie ocenzurowany i oznaczony jako "kontrowersyjna treść".



"Niepokojący obraz małpy pozbawionej skóry, który udostępnił Kanye West, przypomina, że nie ma różnicy pomiędzy ludźmi a innymi zwierzętami. Ich życie nie jest łatwe, gdy je maltretujemy i zabijamy dla jedzenia, eksperymentów, odzieży lub dla rozrywki" - czytamy w poście organizacji.



"Zdjęcie to przypomina małpy znajdowane przez PETA na targach mięsnych na całym świecie. Czasami są to same głowy, czasami ich dłonie albo całe ciała. Kiedy usunie się futro, nie da się nie zauważyć, że to naczelne ssaki, tak jak my, i nie powinniśmy ich maltretować z żadnego powodu - ani w laboratoriach, anie ogrodach zoologicznych, ani na mięsnych targach czy przy realizacji filmów" - napisała w osobnym oświadczeniu Ingrid Newkirk, prezes PETA.



Żaden z raperów nie odniósł się do tych zarzutów.



Ostatnim albumem Kanyego Westa jest "Donda" z 2021 roku. Na 27 utworach pojawili się m.in. The Weeknd, Jay-Z, Jay Electronica, Pop Smoke (wykorzystano nagrane przed jego śmiercią ścieżki wokalne), Ariana Grande, Kid Cudi, Young Thug, Lil Yachty, Lil Durk, Travis Scott, Playboi Carti i Ty Dolla Sign.

