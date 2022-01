W połowie stycznie stało się głośno o dziwnym zachowaniu ochroniarzy Kim Kardashian, którzy nie chcieli wpuścić Kanyego Westa do domu, w którym mieszka jego żona i dzieci. Nie został także zaproszony na urodziny córki, Chicago. Jak podawało Hollywood Unlocked, wszystko miało być sprawką Kim, która gościła w domu Pete'a Davidsona, nowego partnera. Nie chciała, by panowie się spotkali. Wtedy też Kardashian miała stwierdzić, że nie życzy sobie niezapowiedzianych wizyt w swoim domu.

Z pomocą siostry Kim Kanyemu udało się w końcu wejść na urodziny, a zabawą z dzieckiem pochwalił się w sieci. Czy oznacza to, że w rozwód pary będą zaangażowani dziennikarze z całego świata? Wygląda na to, że droga do pogodzenia się niegdyś zakochanych małżonków coraz bardziej się wydłuża.



W wywiadzie West przedstawił ostatnie sytuacje ze swojej perspektywy. "Kiedy pojechałem po moje dzieci do szkoły, ochrona zatrzymała mnie przy bramie. Stanęła między mną a moimi dziećmi, a na to nie ma mojego przyzwolenia. Wiesz, jak jest. Odwożę je, odstawiam na miejsce i North wtedy mówi: 'Chcę, żebyś wszedł na górę i coś zobaczył'. I wtedy się okazuje, że tatuś nie może wejść do domu. Ale nie wytłumaczono dokładnie dlaczego. Słyszałem, że nowy chłopak Kim [Pete Davidson] był wtedy w domu, do którego ja nagle nie miałem dostępu" - wyznał.

Kanye nie chciał zakłócać ważnego dla dziecka dnia, dlatego zdecydował się poprosić o pomoc "bezstronnych" kuzynów. Na jego polecenie, mężczyźni przekazali wiadomości od Kanyego.

"Chciałem, żeby przekazali jej dwie rzeczy. Ochrona nie będzie już nigdy zagradzać mi drogi do moich dzieci. Nie życzę sobie też, żeby moja córka pokazywała się na TikToku w ustach wymalowanych pomadką. Niech w ogóle nie ma TikToka, bo mi to nie odpowiada. Powiedziałem to dopiero, wtedy, gdy założyli jej konto bez mojej wiedzy. Później znowu zaczęli postować na jej profilu. Czuję, jakby specjalnie mnie szczuli, próbując zrobić ze mnie złoczyńcę, aby stworzyć tę szaloną narrację. Gdy zrobią ze mnie szaleńca, odbiorą mi w końcu całą władzę" - obawia się West.

Kim i Kanye wzięli ślub w 2014 roku i mają czwórkę dzieci.





Kanye West - "Eazy". PETA atakuje rapera

Niedawno raper opublikował nowy utwór, "Eazy", przez który spadła na niego krytyka organizacji chroniących praw zwierząt. PETA (Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt) zwróciło uwagę na okładkę piosenki, która przedstawia oskórowaną małpę na czerwonym tle. Obrazek został na Instagramie ocenzurowany i oznaczony jako "kontrowersyjna treść".



"Niepokojący obraz małpy pozbawionej skóry, który udostępnił Kanye West, przypomina, że nie ma różnicy pomiędzy ludźmi a innymi zwierzętami. Ich życie nie jest łatwe, gdy je maltretujemy i zabijamy dla jedzenia, eksperymentów, odzieży lub dla rozrywki" - czytamy w poście organizacji.



"Zdjęcie to przypomina małpy znajdowane przez PETA na targach mięsnych na całym świecie. Czasami są to same głowy, czasami ich dłonie albo całe ciała. Kiedy usunie się futro, nie da się nie zauważyć, że to naczelne ssaki, tak jak my, i nie powinniśmy ich maltretować z żadnego powodu - ani w laboratoriach, anie ogrodach zoologicznych, ani na mięsnych targach czy przy realizacji filmów" - napisała w osobnym oświadczeniu Ingrid Newkirk, prezes PETA.



Żaden z raperów nie odniósł się do tych zarzutów.



Ostatnim albumem Kanyego Westa jest "Donda" z 2021 roku. Na 27 utworach pojawili się m.in. The Weeknd, Jay-Z, Jay Electronica, Pop Smoke (wykorzystano nagrane przed jego śmiercią ścieżki wokalne), Ariana Grande, Kid Cudi, Young Thug, Lil Yachty, Lil Durk, Travis Scott, Playboi Carti i Ty Dolla Sign.

