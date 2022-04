Adam Kalinowski występuje z grupami W8 i Black Jeans. Pochodzący z Łomży fan Alice In Chains, Slasha i Alter Bridge regularnie koncertuje w Trójmieście (tam teraz mieszka), publikując m.in. covery i własne nagrania. Na akustycznych występach prezentuje swoje wersje przebojów Guns N' Roses, Nirvany, Audioslave, Pearl Jam, Organka czy Comy.

Szersza publiczność mogła go poznać z piątej edycji "Idola" w Polsacie w 2017 r. W tym programie wokalista z imponującymi dreadami ostatecznie zajął 5. miejsce, zbierając spore pochwały od jurorów.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojtek Łuszczykiewicz w "Idolu": Presja tego programu jest ogromna TV Interia

Jesienią 2020 r. - prezentując już zmieniony wizerunek - przypomniał się w 11. edycji "The Voice of Poland". Głos Kalinowskiego był tak charakterystyczny, że bez problemu rozpoznał go Michał Szpak, z którym uczestnik poznał się kilka tygodni przed emisją talent show.



Kalinowski trafił do drużyny Tomsona i Barona, dochodząc jako reprezentant duetu z Afromental do ścisłego finału, przegrywając tam tylko z późniejszym zwycięzcą Krystianem Ochmanem. "Jesteś gotowy iść w świat i nieść dobre słowo" - chwaliła go wtedy Urszula Dudziak.

Wideo Adam Kalinowski - "Natural" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 11

18 listopada, prawie rok po finale "The Voice of Poland", do sprzedaży trafił debiutancki materiał Kalinovskiego (pod takim szyldem teraz występuje) - "Być może ostatnia płyta".

"Muzycznie jest to mieszanka gatunków rock, alternatywa i pop. Chciałem w ten sposób nawiązać do swoich rockowych korzeni, ale jednocześnie pokazać, że polski rock może być świeży, intrygujący, a nawet przebojowy" - mówił Adam Kalinowski w rozmowie z Polskim Radiem.

Kolejnym singlem, który promuje album jest utwór "Papierowe miasta", do którego zrealizowano również teledysk. Zagrała w nim znana m.in. z klipu Kizo "Disney" Monika Chmielecka.