Kajra przyćmiła Sławomira podczas sylwestra Polsatu: W następne święta będę jeść mniej

Widzowie Polsatu zachwycają się Kajrą po występie podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zobaczcie, jak błyszczała żona Sławomira.

Kajra i Sławomir podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów /Damian Klamka / East News

"Dziękujemy wszystkim którzy byliście z nami przez cały rok i w ten ostatni i pierwszy wieczór roku!" - napisała Kajra na Instagramie.

"Dziękujemy wszystkim którzy byliście z nami przez cały rok i w ten ostatni i pierwszy wieczór roku!" - napisała Kajra na Instagramie.

Żona Sławomira podziękowała za wsparcie m.in. produkcji Polsatu oraz projektantce Violi Piekut ("za ratunek").

"W następne święta będę jeść mniej" - dodała ze śmiechem.

Na scenie Kajra zaprezentowała się w aż trzech kreacjach, a zdaniem wielu obserwatorów wręcz przyćmiła swojego męża.



Magdalena Kajra Kajrowicz towarzyszy Sławomirowi na każdym koncercie. Była też z nim współprowadzącą programu "Big Music Quiz" w TVP.

Magdalena Kajra Kajrowicz towarzyszy Sławomirowi na każdym koncercie. Była też z nim współprowadzącą programu "Big Music Quiz" w TVP.

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - komplementował niedawno swoją żonę Sławomir ( sprawdź! ).

W sierpniu para świętowała ósmą rocznicę ślubu.

Kajra błysnęła też w opublikowanym 28 grudnia 2019 r. teledysku do piosenki "Małgosia Socha". To utwór z 2017 r., który nawiązuje do popularnej aktorki i serialu "Przyjaciółki" ( sprawdź tekst piosenki! ).

Sławomir i Małgorzata Socha przyjaźnią się od lat - razem wystąpili w klipie "Aneta" (prawie 25 mln odsłon).

Teledysk "Małgosia Socha" powstał podczas trasy koncertowej Sławomira po USA, jesienią 2019 roku. Koncerty odbyły się w Chicago, Nowym Jorku, New Britain i Clear Water na Florydzie.