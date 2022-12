Kajra: Postaram się nie odmawiać Sławomirowi. Czy znajdą czas na randki?

Po zdjęciu obostrzeń związanych z pandemią koncertowy grafik pękał w szwach. Sławomir i Kajra dużo czasu spędzili też w studiu nagrań.

"Było tyle pracy, że nie było czasu na szczegółowe podsumowania, ale myślę, że to jest też dobre podsumowanie, że nie było tego czasu. Udało nam się przygotować trzy premiery, trzy nowe teledyski na naszym kanale i jeszcze rzutem na taśmę, teraz w grudniu opublikowaliśmy piosenkę 'Uszyci na miarę', taką do przytulania, bo to jest zaproszenie na dancing. Mamy nadzieję, że właśnie w okresie świątecznym trochę się nasi fani poprzytulają" - mówi Sławomir agencji Newseria Lifestyle.

Clip Sławomir USZYCI NA MIARĘ

"Ten rok był bardzo, bardzo pracowity. Przede wszystkim był program 'Tak to leciało!', program 'Poranny rogal' i 'Śląska Karuzela', którą robimy od ośmiu lat, więc właściwie byliśmy cały czas wszędzie, robiąc wszystko, więc cieszę się tym bardziej" - dodaje Kajra.

W Nowym Roku artyści nie zamierzają zwalniać tempa. Kolejne koncerty planują już w okresie karnawału. Kajra zdradza jednak, że w tym całym zabieganiu nieco brakuje im czasu na beztroskie randki z prawdziwego zdarzenia.

"Ja bym bardzo chciała, żeby w tym okresie, gdzie nasza doba ma 72 godziny, były np. dwie na randkę. To byłoby super. Niestety taki czas faktycznie dosyć ciężko wygospodarować, ale mam nadzieję, że w tym roku będzie go więcej. Tak bym chciała. Chyba że będzie tyle pracy, że po prostu znowu będą to randki w pracy" - mówi.

"Ale czasami udaje się nam to godzić, bo mamy np. takie momenty, że możemy zjeść jakąś ładną kolację w miejscu, gdzie koncertujemy, i to jest ta chwila dla nas, choć mimo wszystko jesteśmy w pracy" - dodaje Sławomir.

Piosenkarz obiecuje jednak, że w nowym roku postara się wygospodarować czas na romantyczne randki tylko we dwoje.

"To jest piękne wyzwanie, taki challenge na nowy rok właśnie" - zapowiada.

"Tak, ale dosyć trudny, ponieważ jak Sławomir mnie zaprasza, to ja zawsze mówię, że nie mam czasu, bo mam masę innych rzeczy do zrobienia. Więc postaram się nie odmawiać Sławomirowi" - dodaje Kajra.

Sławomir i Kajra - historia wielkiej miłości

Wspomniana piosenka "Uszyci na miarę" pochodzi z wydanej w październiku 2020 r. drugiej płyty Sławomira "The Best of".

Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".

Od razu podbił serca fanów charakterystycznym wyglądem - wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, oprócz tego Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (Magdalena Kajrowicz).

Kajra wyszła za Sławomira w 2011 r., kiedy to oboje byli początkującymi aktorami. Sławomir w 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a rok później mury tej uczelni opuściła Kajra.

Kajra jeszcze podczas studiów wystąpiła w filmowych produkcjach Agnieszki Holland, Janusza Majewskiego i Michała Kwiecińskiego. Ma w dorobku epizodyczne role w takich serialach, jak m.in. "M jak miłość", "Na krawędzi", "Blondynka", "Ojciec Mateusz", "Prawo Agaty", "Komisarz Alex", "Chichot losu" i "Przyjaciółki".

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - podkreślał wielokrotnie Sławomir.



W kwietniu 2017 r. wypuścił debiutancki album zatytułowany przewrotnie "The Greatest Hits" promowany singlami "Megiera", "Ni mom hektara", "Aneta", "Miłość w Zakopanem" i "Ty mała znów zarosłaś". Płyta uzyskała status poczwórnej platyny za sprzedaż ponad 120 tys. sztuk. To właśnie dzięki temu utworowi z 2017 r. zdobył wielką popularność. Do tej pory to najpopularniejszy polski teledysk w serwisie YouTube - ma ponad 245 mln odsłon.

Clip Sławomir Miłość w Zakopanem

Sławomir i nowa płyta "The Best of"

W październiku 2020 r. do sprzedaży trafił drugi album Sławomira, zatytułowany również przewrotnie "The Best of". Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton" (w klipie - zobacz! - Kajra bierze ślub z prezenterem Polsatu Krzysztofem Ibiszem), "Totalny Love", "Będę z nią" (gościnnie na akordeonie Marcin Wyrostek), "All Inclusive", "Boli d*pa" ( sprawdź! ) oraz "Kordian". Ta ostatnia piosenka poświęcona jest synowi pary - 9 września Kordian skończył 6 lat.



Sławomir i Kajra w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami"

Sławomir i Kajra mają na koncie występy w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Wokalista w 2016 r. zajął 7. miejsce w parze z Magdaleną Molędą. Lepiej poszło jego żonie - Kajra jesienią 2021 r. uplasowała się na 2. miejscu w parze z Rafałem Maserakiem.

Clip Sławomir BOLI D*PA

Sławomir ma na koncie też występ w "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (wiosną 2017 r. zajął trzecie miejsce, a jego wcielenie we Freddiego Mercury'ego docenił Brian May, gitarzysta Queen). Razem z żoną prowadzili też "Big Music Quiz", a w tym roku pojawił się w nowej odsłonie "Tak to leciało!".