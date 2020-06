Kajra miała wypadek na planie: Tak się kończy zbójowanie

"Tak się kończy zbójowanie" - mówi Magdalena Kajrowicz, lepiej znana jako Superkajra. Żona Sławomira wpadła do rzeki, gdy kajak, którym płynęła się wywrócił. Na szczęście nic jej się nie stało.

Kajra i Sławomir są małżeństwem od 2011 r. AKPA

Powrót do pracy po kwarantannie dla Magdaleny Kajrowicz zaczął się od przygód. Kajra brała udział w nagraniach do programu "Śląska karuzela", a pomysł na zdjęcia polegał na tym, że Superkajra miała płynąć kajakiem.

Jak się okazało, nie był to dla żony Sławomira pomysł szczęśliwy. W pewnym momencie bowiem kajak wywrócił się do góry dnem, a Kajrowicz wpadła do rzeki.

"Jak zaczynać pracę pokwarantannową, to z przytupem" - napisała wokalistka na Instagramie i zamieściła kilka zdjęć oraz filmików, które nagrała po zdarzeniu.

Wokalistce nic się nie stało, jednak kajak zatonął i Kajra musiała poprosić o pomoc w wyciągnięciu go na powierzchnię. "Kochani, czasem zdarza się wodowanie, to jest moja pierwsza kąpiel. Ja i moje kozactwo. Tak się kończy zbójowanie" - mówi Kajra w nagraniach, na których stoi po kolana w wodzie.

Choć żona Sławomira obróciła sytuację w żart, wywrotka w kajaku może być bardzo niebezpieczna, zwłaszcza jeśli dostanie się on pod zwalone drzewo, a tak właśnie było w przypadku Kajry. Wydostanie się z tego położenia wymaga dużej wprawy i doświadczenia, łatwo bowiem o podtopienie.

Magdalena Kajra Kajrowicz towarzyszy Sławomirowi na każdym koncercie. Była też z nim współprowadzącą programu "Big Music Quiz" w TVP.

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - komplementował niedawno swoją żonę Sławomir ( sprawdź! ).

W sierpniu para będzie świętować dziewiątą rocznicę ślubu.

Kajra błysnęła też w opublikowanym 28 grudnia 2019 r. teledysku do piosenki "Małgosia Socha". To utwór z 2017 r., który nawiązuje do popularnej aktorki i serialu "Przyjaciółki" ( sprawdź tekst piosenki! ).

Sławomir i Małgorzata Socha przyjaźnią się od lat - razem wystąpili w klipie "Aneta" (ponad 26 mln odsłon).

Teledysk "Małgosia Socha" powstał podczas trasy koncertowej Sławomira po USA, jesienią 2019 roku. Koncerty odbyły się w Chicago, Nowym Jorku, New Britain i Clear Water na Florydzie.