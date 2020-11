Kafar ma koronawirusa. "Mój brat walczy o życie"

Kafar poinformował, że zakaził się koronawirusem. Raper w mediach społecznościowych ujawnił też, jak się czuje.

W ostatnich tygodniach w Polsce znacząco zwiększyła się liczba zakażonych na koronawirusa i zmarłych z powodu COVID-19.

O swojej walce z chorobą poinformował raper Kafar.

"Wracam do żywych. Ludziom co myślą, że nie ma wirusa, nie życzę, by ich tak zamiotło. Kiedy wy kłócicie się o to, czy jest wirus, czy go nie ma, mój brat od tygodnia leży pod tlenem na Szaserów i walczy o życie... To z jakim murem zderzyliśmy się w służbie zdrowia to jakiś dramat" - napisał na Instagramie.

Pochodzący z Warszawy Kafar znany jest przede wszystkim ze składu Dixon37, w którym działa razem z Safulem, Restem i Michrusem. Grupa do tej pory wydała trzy płyty, a każda z nich pokryła się złotem.

Raper wydał też trzy solowe albumy. Ostatni z nich - "Panaceum 3: Czarno na białym" - ukazał się w marcu tego roku. Na liście OLiS zadebiutował na trzecim miejscu.