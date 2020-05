KAC i ich "Bestia". Maksymilian Kwapień i jego zespół powracają

Znany z dziewiątej edycji "The Voice of Poland" Maksymilian Kwapień powrócił ze swoim zespołem KAC z singlem "Bestia".

Maksymilian Kwapień wraz ze swoim zespolem nagrał nowy utwór /Piotr Fotek / Reporter

Przypomnijmy, że Maksymilian Kwapień przedstawił się szerszej publice w programie "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór "Respect" Arethy Franklin (posłuchaj utworu w serwisie Teksciory.pl!) i odwrócił wszystkie fotele. Trenerzy początkowo nie potrafili ocenić, czy za ich plecami stoi kobieta, czy mężczyzna. "Jeśli to jest facet, to jest unikat" - krzyczał Grzegorz Hyży.

Kwapień nie miał zbyt wielu wątpliwości i zdecydował się współpracę z Piotrem Cugowskim.

W kolejnym etapie dał się zapamiętać dzięki zaskakującemu duetowi z Michałem Steciakiem. Uczestnicy wykonali piosenkę "Knockin' On Heaven's Door" Guns N' Roses (sprawdź utwór w serwisie Teksciory.pl!) i zachwycili trenerów.

Podczas nokautu uczestnik otrzymał do zaśpiewania utwór Janis Joplin "Cry Baby" (posłuchaj utworu w serwisie Teksciory.pl!) i poradził sobie z nim znakomicie. Prowadzący program Tomasz Kammel po jego występie aż złapał się za głowę.



Kwapień był jednym z faworytów do wygrania całego programu. Ostatecznie jednak musiał uznać wyższość Marcina Sójki. W ostatnich odcinkach Kwapień zaprezentował też autorską piosenkę stworzoną ze swoim zespołem pt. "PodRóże".

Maksymilian Kwapień pochodzi z Tarnowa i na co dzień jest wokalistą zespołu KAC (wcześniej współpracował ze składem Burnin'Whistle). Zanim jednak zaczął grać rocka, debiutował w chórze kościelnym.

Wraz ze swoją formacją artysta przypomniał o sobie w maju 2020 roku. Nowy singel pt. "Bestia" doczekał się też teledysku.

"KAC to zespół, który od samego początku postawił przed sobą jasny cel - wskrzesić polskiego rock'n'rolla!" - czytamy.