K.A.S.A. i Edyta Strzycka znowu razem. Zobacz teledysk "Miasto funk"

"Miałem już tego nie publikować, bo w sumie czasy nie są za wesołe" - mówi Krzysztof "K.A.S.A." Kasowski, który właśnie wypuścił teledysk do nowej piosenki "Miasto funk".

Edyta Strzycka i K.A.S.A. znowu razem w nowym teledysku /Jan Bogacz/TVP /East News

Piosenkę i teledysk "Miasto funk" Krzysztof "K.A.S.A." Kasowski nagrywał pod koniec września.

Clip K.A.S.A. Miasto Funk

"Nie spieszyło się nam z miksem i montażem a potem... wiadomo co: druga fala, protesty... Miałem już tego nie publikować, bo w sumie czasy nie są za wesołe. A z drugiej strony może to poprawi Wam humor - mam taką nadzieję. Wszelkie skojarzenia z zaistniałymi wydarzeniami oraz osobami są całkowicie przypadkowe i niezamierzone przez autora ;-)" - mówi wokalista, który największą popularnością cieszył się na przełomie XX i XXI w. (przeboje "Maczo", "Reklama", "Piękniejsza").

W piosence i klipie Kasowskiego wsparła Edyta Strzycka, uczestniczka pierwszej edycji "The Voice of Poland" (ćwierćfinał w drużynie Kayah) i 11. odsłony "Must Be The Music" (trzy głosy na "tak" na castingu).

Razem K.A.S.A. i Strzycka występowali wcześniej w piosenkach "Teraz bez ciebie" Edyty (2011) i "Mylą nas" (duet Kasowskiego z Norbim) z 2015 r.

Za teledysk "Miasto funk" odpowiada partner wokalistki Łukasz Stępniewicz.