Wokół gali Oscarów organizowane są też imprezy towarzyszące. Jedną z nich było wydarzenie organizowane przez Elton John AIDS Foundation. Spotkanie, na którym, tym razem zabrakło samego wokalisty, przyciągnęło wielu celebrytów.

Wśród nich znalazła się Heidi Klum, która według dziennikarzy zaliczyła modową wpadkę. Wszystko z powodu żółtej kreacji, w której jurorka "Mam talent" i modelka miała wyglądać jak Wielki Ptak z "Ulicy Sezamkowej".

Heidi Klum olśniewa na imprezie "Vanity Fair"

O wpadce nie było mowy na after party po Oscarach. Na imprezie organizowanej corocznie przez "Vanity Fair" Heidi Klum pojawiła się w miętowej sukni wysadzanej cekinami oraz podkreślającej dekolt.

Reklama

Na obu wydarzeniach Klum towarzyszył jej o 17 lat młodszy mąż, wokalista Tokio Hotel, Tom Kaulitz.



Niedawno modelka i piosenkarz świętowali rocznice swojego związku. Celebrytka w ramach świętowania opublikowała nagie zdjęcie ze swoim partnerem.



"Ostatnio ludzie coraz częściej przypominają mi o moim wieku. Mój chłopak jest ode mnie o wiele lat młodszy, a wiele osób kwestionuje nasz związek i pyta go o to. To naprawę jedyny moment, kiedy wiek jest mi wciskany w twarz i muszę na to odpowiedzieć" - tłumaczyła w rozmowie z "InStyle".



Kim jest Heidi Klum?

Heidi Klum to światowej sławy modelka, a także gwiazda telewizji. Oglądać można ją m.in. w "Mam talent", "Projekcie Runway". Jest też producentką, prowadzącą i jurorką niemieckiego "Top Model".