Heidi Klum pod koniec czerwca wyjechała na wakacje do Włoch. Od tamtego czasu modelka i jurorka "Mam talent" regularnie publikuje nowe zdjęcia z urlopu, na których pojawia się również jej maż Tom Kaulitz.

"Romantyczne wakacje" - tak podpisała pierwszy post z serii. Wokalistka włoskie wakacje przerwała na chwilowy wyjazd do Paryża, aby pojawić się na pokazie Jeana-Paula Gaultiera, a następnie ponownie wróciła na włoskie plaże.

Obecnie Klum i Kaulitz wypoczywają w luksusowym, 5-gwiazdkowym hotelu Cala di Volpe na Sardynii, a ich najnowsze zdjęcia trafiły do sieci. Para przyłapana przez paparazzi nie szczędzi sobie czułości.

Historia związku Heidi Klum i Toma Kaulitza

W marcu 2018 r. pojawiły się doniesienia, że 46-letnia Heidi Klum spotyka się z 17 lat młodszym Tomem Kaulitzem - gitarzystą grupy Tokio Hotel, a obecnie również trenerem "The Voice of Germany" - od marca 2018 roku. Dwa miesiące później po raz pierwszy pokazali się publicznie na gali amFAR w Cannes.



Para zaręczyła się w Wigilię 2018 roku, a modelka ogłosiła to na Instagramie. Ślub odbył się w lipcu 2019 roku.



Heidi Klum o różnic wieku w jej małżeństwie

"Ostatnio ludzie coraz częściej przypominają mi o moim wieku. Mój chłopak jest ode mnie o wiele lat młodszy, a wiele osób kwestionuje nasz związek i pyta go o to. To naprawę jedyny moment, kiedy wiek jest mi wciskany w twarz i muszę na to odpowiedzieć" - tłumaczyła w rozmowie z "InStyle".



"Nie myślę o tym za dużo. Trzeba po prostu żyć szczęśliwym życiem, nie martwiąc się zbytnio o to, co powiedzą ludzie, bo zmartwienia powodują więcej zmarszczek" - dodała.

Kim jest Heidi Klum?

Heidi Klum to światowej sławy modelka, a także gwiazda telewizji. Oglądać można ją m.in. w "Mam talent", "Projekcie Runway". Jest też producentką, prowadzącą i jurorką niemieckiego "Top Model".



