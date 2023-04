Jurorka "Mam talent" pozuje nago. Zdjęcie robi furorę

Wielkanoc za nami. Święta to czas, kiedy gwiazdy chętnie chwalą się, jak spędzają czas z rodziną lub podczas relaksu.

Tę okazję wykorzystała także Heidi Klum, jurorka popularnego programu "Mam Talent", chociaż... podeszła do tematu po swojemu.

Gwiazda lubi publikować gorące zdjęcia, na których odsłania więcej swojego ciała i nie inaczej jest tym razem.

Supermodelka zapozowała na na zdjęciu nad basenem bez stanika. Modelka ma na sobie tylko dół stroju kąpielowego oraz różowe uszy królika, co ma nawiązywać do świątecznego zajączka.



Zdjęcie Screen z Instagrama Heidi Klum / Instagaram / materiał zewnętrzny

Zdjęcie w całości możecie zobaczyć na Instagramie modelki.

Kim jest Heidi Klum?

Heidi Klum to światowej sławy modelka, a także gwiazda telewizji. Oglądać można ją m.in. w "Mam talent", "Projekcie Runway". Jest też producentką, prowadzącą i jurorką niemieckiego "Top Model".

Heidi Klum o związku z Tomem Kaulitzem

Przypomnijmy, że od 2018 roku jurorka "Mam talent" i supermodelka jest w związku z wokalistą Tokio Hotel Tomem Kaulitzem, młodszym od niej o 17 lat.

Para pobrała się w lipcu 2019 roku.

"Ostatnio ludzie coraz częściej przypominają mi o moim wieku. Mój chłopak jest ode mnie o wiele lat młodszy, a wiele osób kwestionuje nasz związek i pyta go o to. To naprawę jedyny moment, kiedy wiek jest mi wciskany w twarz i muszę na to odpowiedzieć" - tłumaczyła w rozmowie z "InStyle".

"Nie myślę o tym za dużo. Trzeba po prostu żyć szczęśliwym życiem, nie martwiąc się zbytnio o to, co powiedzą ludzie, bo zmartwienia powodują więcej zmarszczek" - dodała.