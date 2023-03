Heidi Klum to światowej sławy modelka, a także gwiazda telewizji. Oglądać można ją m.in. w "Mam talent", "Projekcie Runaway". Jest też producentką, prowadzącą i jurorką niemieckiego "Top Model".

1 czerwca celebrytka i gwiazda telewizji skończy 50 lat. Z tej okazji przygotowała kilka niespodzianek. Jedną z nich jest pojawienie się na okładce greckiego "Vogue".



Heidi Klum na okładce "Vogue" bez makijażu

Supermodelka zapozowała na okładce magazynu bez makijażu oraz bez stanika.



"Vogue Greece" świętuje cztery lata z gościem specjalnym Heidi Klum. Tuż przed świętowaniem swoich 50. urodzin słynna supermodelka trafiła do kwietniowego wydania, gdzie mówi o swojej karierze, nieskazitelnym stylu, rodzinie i wszystkim, co ją uszczęśliwia" - czytamy opis.

Reklama

"Podoba mi się , że obecnie w modelingu jest większa różnorodność. Kiedyś wszystkie modelki wyglądały podobnie, miały ten sam wzrost, to samo chude ciało, te same włosy" - zdradziła Klum w fragmencie ujawnionego wywiadu.

Klum dodała też, że woli pracować jako modelka w obecnych czasach.



Instagram Post Rozwiń

Heidi Klum o związku z Tomem Kaulitzem

Przypomnijmy, że od 2018 roku jurorka "Mam talent" i supermodelka jest w związku z wokalistą Tokio Hotel Tomem Kaulitzem, młodszym od niej o 17 lat.

Para pobrała się w lipcu 2019 roku.

"Ostatnio ludzie coraz częściej przypominają mi o moim wieku. Mój chłopak jest ode mnie o wiele lat młodszy, a wiele osób kwestionuje nasz związek i pyta go o to. To naprawę jedyny moment, kiedy wiek jest mi wciskany w twarz i muszę na to odpowiedzieć" - tłumaczyła w rozmowie z "InStyle".

"Nie myślę o tym za dużo. Trzeba po prostu żyć szczęśliwym życiem, nie martwiąc się zbytnio o to, co powiedzą ludzie, bo zmartwienia powodują więcej zmarszczek" - dodała.