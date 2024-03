Jurek Owsiak zapowiada zmiany na Pol'and'Rock Festival. "Czekamy na każdą uwagę"

Jubileuszowy, 30. Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino. Jurek Owsiak podpisał właśnie nową umowę z burmistrzem Czaplinka Marcinem Naruszewiczem na dzierżawę tego terenu do 2026 r. - to oznacza, że planowane są kolejne edycje dawnego Przystanku Woodstock.

Podczas wizyty związanej z podpisaniem nowej umowy Owsiak ze swoją ekipą odwiedził teren, gdzie odbywa się jego festiwal. Zapowiedział też szykowane na ten rok zmiany.

Pol'and'Rock Festival 2024: Jurek Owsiak czeka na uwagi

"Bardzo świetnie wygląda całe to pole, które jeszcze dwa lata temu było pełne kurzu. Rosła tutaj facelia. Przed facelią też był zbiór roślin, które nie były najbardziej przyjazne dla naszych namiotów do tego, aby tutaj spędzać czas. Pamiętam tumany, ogromne tumany kurzu, jakie się unosiły kiedy wiał wiatr, kiedy było gorąco. Było bardzo gorąco" - opowiada Owsiak, pokazując miejsce, gdzie w sierpniu będą bawiły się tysiące festiwalowiczów.

"Teraz jak widzicie wielka, zielona, ogromna łąka, która będzie waszym polem namiotowym. Tutaj, ten cały pas startowy, który świetnie zdaje egzamin do naszych spacerów, organizowania tutaj najróżniejszych gier, do bycia, do przechadzek. Także i ja, nawet jak trwają koncerty, lubię tędy chodzić, lubię się przechadzać, lubię zaglądać, patrzeć jak wy się tutaj bawicie, jak się czujecie. To jest naprawdę fantastyczne miejsce do organizowania naszego festiwalu" - dodaje.

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprosił też o uwagi, jak może usprawnić festiwal i jego otoczenie. "Czekamy na każdą uwagę z waszej strony. Bardzo sobie to poważnie bierzemy do serca. Kiedy możemy coś zrobić, to to robimy" - podkreśla.

Wśród kilkudziesięciu komentarzy szybko pojawiły się pierwsze propozycje, wśród nich m.in. rozdzielenie Małej Sceny i Akademii Sztuk Przepięknych (w Czaplinku, a wcześniej też od kilku lat w Kostrzynie nad Odrą Mała Scena była zorganizowana w namiocie ASP), powrót Pokojowej Wioski Kryszny, zwiększenie liczby pryszniców czy usprawnienie kwestii z dojazdem i parkingami wokół terenu. Niektórzy zwracają uwagę, że teren lotniska nie jest najlepszym miejscem na organizację festiwalu ze względu na warunki pogodowe (upał, brak cienia, wiatr).

Pol'and'Rock Festival 2024: Kiedy i gdzie odbędzie się dawny Woodstock? [DATA, MIEJSCE]

Organizatorzy do tej pory ujawnili, że w tym roku w Czaplinku zagrają Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White ( zobacz! ), niemiecka formacja Electric Callboy ( posłuchaj! ), która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake, rodzinne trio z Meksyku - The Warning, legenda nowojorskiej sceny hardcore - Sick Of It All oraz wracający po 15 latach na imprezę Jurka Owsiaka szwedzka grupa Clawfinger ( sprawdź! ) i Niemcy z Guano Apes.



Polskimi gwiazdami będą m.in. Kasia Kowalska oraz Flapjack ( posłuchaj! ), który pojawi się na Małej Scenie.

Co działo się podczas Pol'and'Rock Festival 2023?

W ubiegłym roku w Czaplinku wystąpili m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami byli Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończył tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" .

W 2021 r. festiwal zorganizowany był na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).