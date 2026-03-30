Tegoroczny, 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 25 stycznia. Hasłem przewodnim wydarzenia było: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Jurek Owsiak zbierał fundusze na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. W akcję zaangażowało się tysiące Polaków, nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Zliczono 1681 sztabów (w tym 88 poza ojczyzną) i ok. 120 tys. wolontariuszy.

Pieniądze zbierane były w formie tradycyjnej - do papierowych puszek, którymi opiekowali się wolontariusze - a także do wirtualnych e-skarbonek. Dodatkowo powstało tysiące aukcji internetowych, na których można było licytować drogocenne i kolekcjonerskie przedmioty albo różnego rodzaju usługi. Jak co roku, największą popularnością cieszyły się licytacje gwiazd - m.in. wspólny taniec z Maciejem Musiałem czy występ na Stadionie PGE Narodowym podczas trasy koncertowej Dawida Podsiadły.

Jerzy Owsiak ogłosił oficjalną kwotę zebraną podczas tegorocznego finału WOŚP. Nie udało się pobić rekordu

W poniedziałek, 30 marca, odbyła się konferencja prasowa w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w Warszawie, gdzie Jurek Owsiak podsumował tegoroczną akcję. Ogłosił jednocześnie coś, na co czekali niemal wszyscy Polacy - ostateczną kwotę, jaką udało się zebrać w ramach 34. finału WOŚP.

"Ostateczny wynik 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to 263 miliony 477 tysięcy 929 złotych i 83 grosze" - przekazał prezes WOŚP. Dodał jednocześnie, że "te pieniądze starczą na to, aby gastroenterologia była jak najlepiej zaopatrzona".

"Finał jest tym miejscem, tym momentem, gdzie mówimy o tym, ale teraz jest taki moment, gdzie jeszcze bardziej chcemy podkreślić, co robimy w Polsce - robimy coś niezwykłego, coś niebywałego, coś, co jest jedyne chyba na świecie i z czego jesteśmy bardzo dumni i trwa to już 34 lata" - mówił w dalszej części konferencji Jurek Owsiak.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już 34 lata. Tegoroczna zbiórka jest trzecią najwyższą w historii!

"Ile to rzeczy już się obok nas przewinęło, przeleciało, zafurczało, zatrzepotało skrzydłami, a potem gdzieś to znikło. Szkoda. A my jesteśmy przez cały czas dzięki temu, że miliony Polaków z nami grają" - skwitował Owsiak.

Warto przypomnieć, że w poprzednim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zgromadzić w sumie ponad 289 mln zł. Wówczas fundusze trafiły na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. Wynik z bieżącego roku jest trzecią najwyższą zbiórką w historii WOŚP-u.

