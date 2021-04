Jurek Owsiak oburzony: Obecna TVP nie zagości na żadnej naszej imprezie

W mediach społecznościowych Jurek Owsiak zareagował oburzeniem na materiał przygotowany przez TVP Łódź, zawierający nagrania z występu grupy Łydka Grubasa z Pol'and'Rock Festival. Po interwencji zespołu wideo zostało usunięte. O co poszło?

Chodzi o fragment programu "Kultura bez maski" wyemitowanego przez TVP Łódź.



Stacja pokazała wywiad z Hipisem, wokalistą grupy Łydka Grubasa. Całość zmontowano z fragmentem występu zespołu z Pol'and'Rock Festival 2019.

"Materiał jest po chamie, bez żadnego pytania o zgodę (dalibyśmy), w złej jakości (od nas dostaliby dobrą) z naszego Festiwalu Pol'and'Rock, który jak każdy materiał ma swój logotyp Kręcioła TV. Logotyp, nie uwierzycie, w sposób idiotyczny, co widać na załączonym obrazku, po chamie i niestarannie jest zamazany. I nie dość, że wymazany logotyp, to państwowo-telewizyjny analfabeta napisał 'rapapra' zamiast 'rapapara' [chodzi o tytuł utworu Łydki Grubasa - przyp. red.], a zamiast Pol'and'Rock napisał POLANDROK. Nie wierzę, nawet mnie jest trudno w to uwierzyć! Co za gamonie ;-)" - opisał na Facebooku Jurek Owsiak, szef WOŚP.

"Słowo nieprofesjonalna telewizja byłoby słowem zbyt grzecznym i za eleganckim. Absolutna chamówa, która tylko stawia kropkę nad i. Nigdy, przenigdy, obecna TVP nie zagości na żadnej naszej imprezie, jeśli nie potrafi uprawiać rzetelnego dziennikarstwa nawet w tak podstawowych sprawach. Kłamiecie, manipulujecie, robicie to niestarannie i gdybym jeszcze raz powołał się na czasy PRL-u, gdzie napisy 'TVP łże' były obecne w całej Polsce, mógłbym Was porównać tylko do agencji sowieckiej TASS" - dodał oburzony Owsiak.

Materiał TVP został ściągnięty z emisji po interwencji Łydki Grubasa.



"Adresujemy to do wydawców materiału odpowiedzialnych za emisję antenową - rozmazywanie 'nieprawomyślnych' logosów, podbieranie materiału, nawet jeśli powodowane brakiem wiedzy o tym, że trzeba zapytać autora, walenie turbo - literówek to, po ludzku mówiąc, ŻENUA! Zwłaszcza te wycinanie logo to słabizna aż trzeszczy, szczególnie po akcji z wyżynaniem serduszek WOŚP w 'Wiadomościach'. Babole w opisie, cóż, świadczą o poziomie profesjonalizmu i dają dużo do myślenia w kwestii zatrudniania osób spod hasła 'coś tam robi, nie fika, i styka'. Nie autoryzowaliśmy tego, w końcu to był po prostu wywiad przed koncertem. Afera stulecia to to nie jest, ale słabiutka wizytówka czyjejś pracy i metod działania - owszem" - podkreślają muzycy.

Działająca od 2002 r. Łydka Grubasa zaliczana jest do grona faworytów woodstockowej publiczności. Na Przystanku Woodstock (a później Pol'and'Rock Festival) występowali w latach 2011, 2018, 2019 i 2020 (w ramach pandemicznej Najpiękniejszej Domówki Świata). Podczas wspomnianej edycji z 2019 r. odebrali Złotego Bączka - nagrodę przyznawaną przez publiczność.

Wideo z nagraniem "Rapapara" z Pol'and'Rock Festival 2019 ma blisko 8,5 mln odtworzeń.

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Pol'and'Rock odbędzie się w dniach 29-31 lipca na terenie Lotniska Makowice - Płoty w województwie zachodniopomorskim.

Festiwal przyjmie formę hybrydową - dostępny będzie zarówno dla ograniczonej grupy publiki obecnej na miejscu, jak i dla widzów śledzących jego przebieg w internecie. Wydarzenie zorganizowane zostanie z najwyższą dbałością o zdrowie uczestników, co wiąże się nie tylko z testowaniem na COVID-19 wszystkich obecnych na miejscu, ale również m.in. z odpowiednim zabezpieczeniem terenu i zmianą lokalizacji.