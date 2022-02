24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji militarnej na terenie Donbasu.

Jurek Owsiak, założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zamieścił na Facebooku osobisty wpis na temat dzisiejszej inwazji rosyjskiej. Filantrop pojawił się na otwarciu kolejnego już ronda im. WOŚP, o czym wspomniał na początku wpisu. Reszta dotyczyła jednak sytuacji, która nastała nad ranem.

"(...) nie zapominamy o tym, co dzieje się obok nas. Mówię do ludzi o wojnie, którą wywołała putinowska Rosja, o strachu i bólu ludzi, którzy tej wojny doświadczają, mówię o solidarności z Ukraińcami i mówię też, jak ważna jest nasza solidarność, solidarność, którą tworzymy podczas Finału! To wspólne działanie pomaga w pokonaniu trudności i pomaga bronić się przed agresją i złem" - pisze Owsiak.

Twórca WOŚP zaapelował o pomoc Ukraińcom. Dodał też, że jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, to organizacja zorganizuje pomoc dla naszych sąsiadów. "Jeśli tylko taka pomoc będzie potrzebna ze strony Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to natychmiast z nią ruszymy. Dzisiejszy dzień pełen skrajnie różnych uczuć i doświadczeń, ale ze wspaniałym poczuciem ludzkiej solidarności, która jak powietrze potrzebna jest do życia" - zakończył wpis Owsiak.

