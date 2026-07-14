Julia Wieniawa zrezygnowała z "Mam Talent"! "Postanowiła podkupić ją konkurencja"

Od 2024 roku 27-letnia Julia Wieniawa oceniała uczestników popularnego talent show u boku Agnieszki Chylińskiej, Marcina Prokopa i Agustina Egurroli. Decyzja o odejściu wywołała spore poruszenie wewnątrz stacji, a anonimowy pracownik TVN zdradził serwisowi "Pudelek" odrobinę szczegółów: "Julia rezygnuje z 'Mam Talent' i nie zobaczymy jej w kolejnej edycji programu. Nie znamy powodu takiej decyzji, ale na korytarzach na Wiertniczej plotkuje się, że postanowiła podkupić ją konkurencja. Dla programu i oglądalności to duża strata" - przekazał.

Tajemnicza reakcja menadżerki

Przedstawicielka i jednocześnie matka gwiazdy, Marta Wieniawa, zapytana o telewizyjną przyszłość córki, nie zdementowała tych medialnych doniesień. Odpowiadając na pytania "Pudelka" dotyczące głośnego transferu, stwierdziła krótko: "Nic nie mogę mówić o planach Julii na najbliższe miesiące. Trwają rozmowy". Kwestię ostatecznego rozstania z programem stacji TVN skwitowała słowami: "Przepraszam, ale wszelkie szczegóły dotyczące współpracy ze stacją objęte są klauzulą poufności".

Brak jednoznacznego zaprzeczenia podsyca spekulacje o przejściu celebrytki do Polsatu. W ostatnich miesiącach aktorka chętnie współpracowała ze stacją, uświetniając swoimi muzycznymi występami zarówno finał "Tańca z gwiazdami", jak i sopocki festiwal.