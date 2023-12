Utwór jest muzyczną interpretacją tekstu napisanego przez Piotra Fiedlera, autora powieści "Czułość". Kompozycja jest swego rodzaju kołysanką. "To mój komentarz do dzisiejszych czasów" - przyznaje wokalista.



"Na paluszkach" to dość niespodziewana kolaboracja pomiędzy Tomaszem Makowieckim, znanym m.in. z programu "Idol", zespołu NO! NO! NO! oraz Makowiecki Band, a także Julią Wieniawą, która w ubiegłym roku debiutowała krążkiem "Omamy".

Tomasz Makowiecki i Julia Wieniawa - niespotykana kolaboracja

Jak doszło do współpracy artysty z 24-letnią aktorką? Zadecydował o tym przypadek! Julia, zapytana w którymś z wywiadów o to, z kim chciałaby zaśpiewać duet, bez wahania wskazała Tomka Makowieckiego. Tomek miał piosenkę, która potrzebowała delikatnej, kobiecej interpretacji, ale nie pisał jej dla nikogo konkretnego. Wyznanie Wieniawy spowodowało, że ten niemal od razu się z nią skontaktował, a właśnie mamy do czynienia z efektem tego zbiegu okoliczności.

"Na paluszkach" z wyjątkowym klipem

Do utworu powstała ilustracja video, która razem z piosenką tworzy swoisty dyptyk dwóch przejmujących i uzupełniających się dzieł. Autorami koncepcji artystycznej, scenariusza, oraz producentami obrazu video są Tomasz Makowiecki i Agnieszka Dulna. Reżyserem klipu jest Łukasz Suchocki, autorem zdjęć Maciej Dydyński.

"Klip do "Na paluszkach" podkreśla, że obecność w świecie cyfrowym może być równie emocjonalna i osobista, co spotkanie w rzeczywistości fizycznej. Marzenia i wspomnienia łączą się z chwilą teraźniejszą, tworząc unikalne doświadczenie. To teledysk, który zachęca widzów do refleksji nad znaczeniem obecności i komunikacji w erze nowych mediów, jednocześnie oferując fascynującą i interaktywną wizualną opowieści" - mówi Tomasz Makowiecki.

Odważny teledysk, w którym Julia Wieniawa występuje w stylizacji ukazującej nagie ciało, szybko zyskał uznanie internautów. Pod klipem dostępnym na platformie YouTube pojawiło się wiele komplementów, lecz nie obyło się bez krytycznych komentarzy.

Wielu fanów doceniło zarówno sam utwór, jak i klip. "Piękny numer i klip", "Świetny klip, który pobudza zmysły", "Piękne, sensualne, prawdziwa uczta" - pisali internauci. Niektórzy z nich jednak uznali, że Julia Wieniawa przesadziła występując w takiej kreacji.

Przypomnijmy, że Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek i influencerek. Zajmuje się także muzyką, a w ubiegłym roku wydała ciepło przyjęty przez krytyków album "Omamy". Podczas nachodzącej, wiosennej edycji, zasiądzie za stołem jurorskim w programie "Mam talent".

Tomasz Makowiecki natomiast w ostatnim czasie sporadycznie się udzielał - jego dyskografię zamyka album "Moizm" (2013); w międzyczasie wydał kilka singli, a ostatni z nich, czyli "Bardziej niż zwykle", ukazał się przed dwoma laty.