"Zima - Nisko słonko" ( sprawdź! ) to trzeci singel do malowanej adaptacji "Chłopów". W oryginalnej wersji utwór jest tradycyjną pieśnią kurpiowską. Łukasz L.U.C. Rostkowski stworzył na potrzeby filmu jej nową kołysankową, mroczną i dość trip-hopową wersję. Łączy ona mocny duet młodego pokolenia (występująca w filmie jurorka "Mam talent" Julia Wieniawa i Ralph Kaminski), magiczne brzmienia zespołu Lor oraz kurpiowski głos Apolonii Nowak.

Kompozycja napisana została do jednej ze scen, która nie pojawiła się w filmie, ale klip przenosi nas do świata fantazji poprzez miniaturowy dom Jagny i Boryny. Teledysk w reżyserii DK Welchman i Szymona Kuriaty nawiązuje do kołysankowego nastroju utworu, zaprasza widza do królestwa dzieciństwa i wyobraźni, gdzie zacierają się granice pomiędzy snem a rzeczywistością.

Clip l.u.c. Zima - Nisko Słonko - Chłopi - & RBFO ft. Julia Wieniawa, Ralph Kaminski, Lor, Apolonia Nowak

W "Zima - Nisko Słonko" najważniejszą rolę odgrywa senna, motoryczna pętla skrzypiec (Lor), których przeplatające się motywy tworzą podstawę muzycznego podkładu. Natomiast połączenie głosów Julii Wieniawy, Ralpha Kaminskiego i Jagody Kudlińskiej (Lor) oraz kurpiowskiego głosu Apolonii Nowak dopełnia całą kompozycję.

"Chłopi" - muzyka z filmu nie tylko na płycie

Malarska adaptacja powieści Władysława Reymonta w polskich kinach zobaczyło ponad 2 mln widzów. Produkcja okazała się wielkim sukcesem (m.in. polski kandydat do Oscara, Złote Orły), czemu przysłużyła się również ścieżka dźwiękowa. Twórcy filmu we współpracy z L.U.C. i Rebel Babel Film Orchestra opracowali 80-minutowe widowisko, które zanurzy widzów w świecie porywającej muzyki filmowej i folkowej połączonej z ożywionym malarstwem i hipnotyzującymi pokazami tanecznymi.

Światowa premiera odbędzie się 26 kwietnia na Torwarze w Warszawie. Solistami będą m.in. Kayah, Kwiat Jabłoni i Bela Komoszyńska.

Wcześniej muzykę do filmu promowały single "Jesień - Tańcuj" w wykonaniu m.in. Kayah i Dagadana (trzecie miejsce w polskich preselekcjach do Eurowizji) oraz "Koniec lata" (dodatkowo Kwiat Jabłoni, Karolina Skrzyńską i Bela Komoszyńska z Sorry Boys).