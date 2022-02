"Rozkosz" to kolejny singel Julii Wieniawy, który zapowiada jej debiutancki album. Tekst do piosenki stworzyła Kasia Lins. Autorem muzyki jest natomiast Kuba Karaś (The Dumplings).

"Pracując w studiu zdarzają się takie magiczne momenty kiedy bez zastanowienia, głos sam mnie prowadzi. Tak właśnie było podczas nagrywania ‘Rozkoszy’. W przypływie emocji melodia nagle pojawiła się w mojej głowie i od razu wiedziałam jakie dźwięki najlepiej oddadzą to, co czuję. To pierwszy utwór, który w całości stworzyłam z Kubą Karasiem - producentem, którego muzyczna estetyka bardzo do mnie przemawia i wręcz stapia się z moja wrażliwością" - stwierdziła Julia Wieniawa.

"Tekst autorstwa Kasi Lins idealnie obrazuje miejsce, w którym znajduje się teraz moje serce" - dodała. Za stworzenie teledysku odpowiadała Marta Klara.W klipie obok Wieniawy wystąpiły: Suzie Pacałowska, Paulina Gajewska, Weronika Janik i Michalina Lamprecht.



Clip Julia Wieniawa Rozkosz

Debiutancka płyta Julii Wieniawy

"Rozkosz" to drugi po "Na darmo" singel Julii Wieniawy promujący jej wyczekiwany, debiutancki album. Gwiazda w zeszłym roku wróciła do muzyki po okresie, kiedy mocniej skupiła się na aktorstwie.



Na swoim koncie Wieniawa ma też utwory: "Zabierz tę miłość" (nagrany razem z Maciejem Musiałowskim), "SMRC", "Nie muszę" oraz "Oddycham".