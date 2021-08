"Pocztówkę znad morza" wysłała fanom Julia Pietrucha, prezentując na Instagramie swoje zdjęcie w kostiumie kąpielowym na plaży nad Bałtykiem.

To nawiązanie do tytułu swojej drugiej płyty "Postcards from the Seaside" z 2018 r.

Fani zazdroszczą jej figury, dopytując w komentarzach, jak udało się jej zachować taką formę po urodzeniu dziecka (w czerwcu 2018 r. na świat przyszła jej córka Gaja).



Obecnie wokalistka i aktorka promuje album "FOLK it! TOUR", będący studyjnym nagraniem koncertowych wersji piosenek granych przez ostatni rok na trasach o tej samej nazwie.

Część spośród 10 utworów to dobrze znane kompozycje pochodzące z dwóch wcześniejszych płyt: "Parsley" oraz "Postcards from the Seaside", ale znalazły się tu też trzy zupełnie nowe historie, powstałe podczas kamperowej podróży zespołu, która w postaci 4-odcinkowego dokumentu, pojawiła się w październiku 2020 r. na kanale YouTube jako seria "Folk Nomads".

Najbliższe koncerty odbędą się w Krakowie (22 sierpnia), Poznaniu (28 sierpnia) i Wrocławiu (29 sierpnia). "Chodźcie pobujać się trochę na wietrze w te ostatnie letnie dni" - zaprasza Julia Pietrucha.

Ostatnio wsparła ona popularny zespół Kwiat Jabłoni w ich utworze "Drogi proste". Teledysk ma już ponad 2,4 mln odsłon.



Kim jest Julia Pietrucha?

Pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako aktorka i modelka - w 2002 r. została Miss Polski Nastolatek.

Rok później zadebiutowała w serialu "Na Wspólnej". Kolejne lata przyniosły jej role w takich serialach, jak m.in. "Kochaj mnie, kochaj!", "Pensjonat pod różą", "Blondynka" czy "M jak miłość".

Pojawiła się w pierwszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (2014), wcielając się w takie gwiazdy muzyki, jak m.in. PSY, Beyonce, Britney Spears, Liza Minelli czy Cleo.



Wydanym na własną rękę debiutanckim albumem "Parsley" (2016) zrobiła sporo zamieszania na scenie muzycznej. Jej pozycję umocniła płyta "Postcards from the Seaside" (2018), ale krótko po jej premierze grająca na ukulele wokalistka zniknęła, by urodzić swoje pierwsze dziecko.

