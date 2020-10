Julia Mróz wygrała odcinek "Szansy na sukces. Opole 2021" z Cleo. Znamy ją z "The Voice of Poland"

Za nami czwarty odcinek telewizyjnego programu "Szansa na sukces. Opole 2021", który wyłoni uczestnika koncertu Debiuty na przyszłorocznym Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Julia Mróz dała się poznać z "The Voice of Poland"

Tym razem uczestnicy zmierzyli się z piosenkami Cleo, która jest trenerką "The Voice Kids". To ona - razem z Gromeem i Michałem Szpakiem - była w jury "Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2020", które wspólnie z widzami wybrało Alę Tracz na naszą reprezentantkę w tym konkursie.

Najlepiej z przebojami Cleo poradziła sobie Julia Mróz, która na scenie "Szansy na sukces. Opole 2021" wykonała utwór "Sztorm".

Jako 14-latka pojawiła się w programie "Hit Hit Hurra". Szersza publiczność poznała ją w 10. edycji "The Voice of Poland".

Podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała wtedy "Sorry Not Sorry" Demi Lovato. Młoda wokalistka denerwowała się niemal do ostatniej chwili - w końcu swoje fotele obrócili Margaret, Tomson z Baronem oraz wspomniany Michał Szpak.

"Walczyłaś ładnie, walczyłaś miło, umiesz wpływać na ludzkie emocje" - chwalił Tomson. "Jesteś laską dynamitu, która ma bardzo długi lont" - skomentował Szpak, do którego trafiła właśnie Julia.

