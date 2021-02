Joss Stone urodziła córkę. Pokazała ją podczas transmisji na Facebooku

Brytyjska wokalistka Joss Stone i jej partner Cody DaLuz po raz pierwszy zostali rodzicami. Para przekazała radosną informację podczas specjalnego wydania facebokowej transmisji "Cooking With Joss".

Violet Melissa przyszła na świat przez cesarskie cięcie 29 stycznia.

"Jest najsłodszą rzeczą na świecie" - podkreślają jej rodzice, którzy dwa dni później podzielili się tą wiadomością podczas specjalnego wydania facebookowego cyklu "Cooking With Joss".

W podobnie zaskakujący sposób Joss Stone poinformowała, że jest w ciąży. Stało się to w jej podcaście "A Cuppa Happy", w którym przedstawia swoją filozofię życia, dzieląc się z fanami m.in. przemyśleniami na temat szczęścia. "Spędziłam tak dużą część mojego życia myśląc o tych sprawach - śpiewając o miłości, rozstaniach i związkach" - tłumaczyła swój pomysł wokalistka.

