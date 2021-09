Josh Homme (Queens of the Stone Age) z poważnymi oskarżeniami. Jest decyzja sądu

Josh Homme, wokalista i gitarzysta znany m.in. z zespołu Queens of the Stone Age, toczy batalię sądową z byłą żoną - Brody Dalle, wokalistką The Distillers.

W ostatnim czasie do sądu w Los Angeles trafił wniosek o zakaz zbliżania się muzyka do jego dzieci: córki Camilli i dwóch młodszych synów - Orrina oraz Wolfa. Sąd nie przychylił się do wniosku dotyczącego synów, jednak, jak donoszą zagraniczne media, Homme otrzymał zakaz zbliżania się do 15-letniej Camilli.



Nastolatka oskarżyła go psychiczne i fizyczne znęcanie się nad rodziną. Twierdziła, że muzyk wymuszał posłuszeństwa m.in. poprzez uderzenia w twarz. Miał też naużywać alkoholu i prowadzić samochód w stanie nietrzeźwości.



"Moi bracia i ja boimy się naszego ojca. Boimy się, że może zabić naszą matkę lub jej chłopaka. Boimy się, że będzie nas bił lub znęcał się nad nami emocjonalnie. Chcemy, żeby to się skończyło" - pisała 15-latka w uzasadnieniu. To ona złożyła wniosek o wydanie zakazu zbliżania się również do jej braci, jednak sąd odrzucił dokument, ponieważ został napisany przez osobę niepełnoletnią.



Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Queens Of The Stone Age Smooth Sailing

Susan E. Wiesner, prawniczka Homme'a, przekazała, że muzyk nie przyznaje się do winy oraz twierdzi, że złożony wniosek wypełniła nie Camilla, a jej matka Brody Dalle. Miało być to aktem zemsty za wcześniejszą wygraną Homme'a w sądzie.



Homme i Dalle pobrali się w 2005 roku. Małżeństwo zakończyło się 14 lat później, a powodem miało być uzależnienie muzyka od alkoholu i narkotyków. Gitarzysta udał się na odwyk, jednak związku nie udało się uratować.