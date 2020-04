Jon Bon Jovi wystawia posiadłość na sprzedaż. Cena? 20 mln dolarów!

Lider grupy Bon Jovi wystawił na sprzedaż swoją posiadłość położoną w pobliżu Nowego Jorku. Za imponującą willę w stylu francuskiego zameczku, o powierzchni prawie 5,5 tys. m kw., trzeba zapłacić 20 mln dolarów.

Dorothea Hurley i Jon Bon Jovi wystawiają swoją posiadłość na sprzedaż /Bennett Raglin /Getty Images

Rezydencja Jona Bon Jovi leży godzinę drogi na południe od centrum Nowego Jorku. Znajduje się już w granicach stanu New Jersey. Z posiadłości rozpościera się widok na rzekę Navesink.

High Point Estate wybudowano w 1999 r. Od początku właścicielem posiadłości był Jon Bon Jovi.

Dom położony jest na prawie 7-hekatorowej działce, która ma również przystań dla łodzi. High Point Estate to willa o zawrotnej powierzchni prawie 5,5 tys. m kw. Jej mieszkańcy mają do dyspozycji sześć sypialni i dziewięć łazienek. Do tego studio nagrań, kino, pub i odkryty basen.

Choć takiej willi nie powstydziłby się sam Ludwik XIV, dom ma krótką historię - wybudowano go w 1999 r. Od początku jej właścicielem był Jon Bon Jovi. Rezydencję zaprojektował architekt o światowej renomie, Robert A.M. Stern. Za architekturę krajobrazu odpowiadała firma Olmsted Brothers, która wsławiła się aranżacją Central Parku w Nowym Jorku, w drugiej połowie XIX w.

"Ta nieruchomość szczyci się talentami najbardziej cenionych na świecie wizjonerów w dziedzinie muzyki, architektury, architektury krajobrazu i wnętrz" - tymi słowy posiadłość reklamuje agencja Christie's International Real Estate, pośrednicząca w jej sprzedaży.

Bon Jovi w Warszawie - 12 lipca 2019 r.

Jon Bon Jovi ma w swojej kolekcji jeszcze kilka innych imponujących nieruchomości. Wśród nich jest wart prawie 19 mln dolarów apartament na Manhattanie, który kupił w 2017 r. Ma też posiadłość na północ od Nowego Jorku, w leżącym nad oceanem Hamptons.

Przypomnijmy, że 15 maja premierę będzie miała zapowiadana już przez nas płyta "Bon Jovi: 2020" promowana singlami "Unbroken" i "Limitless".