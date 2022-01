"Agata ma całkowicie świeży i oryginalny sposób pisania tekstów, który nadaje piosence wyjątkową energię, zwodniczą atmosferę - z początku brzmi łatwo, potem słowa uderzają mocno. Wierzę" - mówi John Porter.

Efektem jego współpracy z Agatą Karczewską jest piosenka "No way to say goodbye". To nagranie jest pierwszą odsłoną drugiej części cyklu Estrada w sieci: Duety, przygotowanego przez Estradę Poznańską.



"Chcieliśmy stworzyć piosenkę opowiadającą historię skomplikowanej i intensywnej relacji miłosnej, od której nie sposób się uwolnić. Takiej, która z jednej strony przyciąga a z drugiej spala. John zaproponował szkic utworu i wymyślił melodię, ja napisałam tekst inspirowany country balladami spod znaku Patsy Cline. Nasza współpraca była w dużej mierze intuicyjna, szybko zrozumieliśmy, że najbardziej zależy nam na emocjonalnym ładunku utworu" - podkreśla Agata Karczewska.

Kim jest Agata Karczewska?

Warszawska wokalistka i kompozytorka dała się poznać szerszej publiczności za sprawą telewizyjnego "Idola" na wiosnę 2017 r. w Polsacie.



W etapie klubowym, tuż przed wyłonieniem ósemki finalistów, o ostatnie miejsce w finale rywalizowali Mariusz Dyba (późniejszy zwycięzca całego programu) i Agata Karczewska.

"Niezwykle trudny wybór, to jakiś absurd, kompletnie niezrozumiałe" - nie mogła uwierzyć jurorka Ewa Farna.



Ostatecznie z "Idolem" pożegnała się właśnie Agata. "Walczyłam o ciebie jak lwica" - podkreślała Farna, która popłakała się, a na koniec jeszcze wyściskała się z Karczewską.

Agata Karczewska tworzy muzykę z pogranicza amerykańskiego folku i country. W 2019 r. ukazał się jej debiutancki album "I'm Not Good at Having Fun", który zdobył nominację do Fryderyka w kategorii Album roku blues. W 2020 r. artystka zakwalifikowała się do finału prestiżowego amerykańskiego konkursu International Songwriting Competition.

Ma na koncie występy na Pol'And'Rock Festival 2018 (dawny Przystanek Woodstock), Festiwalu w Jarocinie, Spring Break w Poznaniu, Halfway Festiwal w Białymstoku oraz udział w konkursie Firestone Headliners of Tomorrow. Koncertowała także w Portugalii, Niemczech, Słowenii, Francji i Czechach.

Kim jest John Porter?

Walijski kompozytor i autor tekstów urodził się 15 sierpnia 1950 roku w Lichfield, w Staffordshire. Podczas studiów politologicznych na uniwersytecie w Sussex zaczął grać na gitarze w lokalnych klubach.

W 1976 roku osiadł na stałe w Polsce. Rok później poznał Korę i Marka Jackowskiego. Pokłosiem tego było założenie formacji Maanam - Elektryczny Prysznic, z którego miał się potem wyłonić Maanam. Muzycy współpracowali ze sobą prawie dwa lata, by rozejść się w 1979 roku. Wtedy gitarzysta założył swój własny zespół - Porter Band.



Później artysta rozpoczął karierę solową. W 1982 roku ukazała się jego pierwsza płyta "China Disco", inspirowana funky i jazzem. Rok później swoją premierę miał album "Magic Moments". W latach 80. wydał jeszcze "One Love" (1987), "Wings Inside" (1989), "Life After Sex" (1989) oraz "It's a kid's life" (1990).

Niewątpliwie jego największym sukcesem komercyjnym okazał się duet z byłą już wtedy wokalistką zespołu Varius Manx, Anitą Lipnicką. Zaczęło się od jednego utworu - "For You" (2002, posłuchaj! ), by przerodzić się w ponad roczną pracę w Londynie nad materiałem na całą płytę długogrającą.



W maju 2019 r. wypuścił płytę "Philosophia" nagraną razem z Wojtkiem Mazolewskim. Jest też muzykiem grupy Me And That Man, pobocznego projektu Adama Nergala Darskiego, lidera formacji Behemoth.