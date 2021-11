John Lydon (Sex Pistols) kolejnym odkryciem w programie "Masked Singer"

"The Masked Singer" to program telewizji Fox, który zdobył gigantyczną popularność w 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mieli pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawiała się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).



W ostatnim odcinku ujawniono kolejnego uczestnika. Okazał się nim John Lydon, który występował w kostiumie błazna. Po wszystkim ujawnił, że zdecydował się na udział w programie, by sprawić radość swojej żonie, która od lat walczy z chorobą Alzheimera.



"Mam nadzieję, że kiedy moja żona to zobaczy, zrozumie albo przynajmniej będzie rozbawiona" - powiedział Lydon portalowi Yahoo!. "Zrobiłem to dla mojej ukochanej Nory, która cierpi na Alzheimera, chorobę, z której nigdy się nie wyleczy, a jej stan powoli będzie się pogarszać. Więc to powinno przynieść jej trochę radości" - wytłumaczył.



Stwierdził, że bardzo rozbawili go również jurorzy programu i fani, którzy domyślali się, że pod jego błazeńskim kostiumem kryją się takie sławy, jak Ozzy Osbourne czy Jack Black.