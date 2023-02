Zespół Public Image Ltd zgłosił do konkursu piosenkę "Hawaii" (posłuchaj!), która według Lydona jest listem miłosnym do jego żony, która zmaga się z chorobą Alzheimera. Muzyk dodał też, że utwór jest "dedykowany wszystkim, którzy przechodzą przez ciężkie czasy w życiu. Jest także przesłaniem nadziei, że ostatecznie miłość zwycięży wszystko".

Eurowizja 2023: John Lydon i Public Image Ltd przegrał eliminacje. Kto pojedzie do Liverpoolu?

Wcześniej, tłumacząc swoją decyzję o przystąpieniu do konkursu, Lydon mówił wyjaśnił, co myśli o Eurowizji.

"To konkurs naprawdę okropnych piosenek. Cały jest dla mnie żenujący. Jestem autorem utworów, gram na żywo, a występy tam są dla mnie strasznie pozerskie" - komentował.

"Dajemy szansę konkursowi wyrwania się ze sztywnej formy" - stwierdził Lydon, jednak dodał, że nie wie "jak się za to zabrać" i nie wie, czego będą oczekiwać od niego organizatorzy. "Pewnie będę musiał zrobić karaoke przy akompaniamencie podkładu" - dodał.

Reprezentant Irlandii w tegorocznym konkursie Eurowizji został wyłoniony podczas telewizyjnego show w Dublinie 3 lutego. Konkurentami Public Image Ltd byli Adgy, Connolly, Leila Jane oraz K Muni & ND oraz odnoszący sukcesy zespół indie-popowy Wild Youth, który ostatecznie pojedzie do Liverpoolu. Grupa na Eurowizji wykona piosenkę "We Are One".

"Wszystkie podróże się kończą. Niektóre zaczynają się na nowo. Dziękujemy. Aloha..." - napisali muzycy Public Image Ltd na swoim Facebooku.

Eurowizja 2023: Wild Youth wystąpi z piosenką "We Are One"

Wild Youth to czteroosobowy zespół z Dublina, który ma na swoim koncie wiele hitów w Irlandii i koncertował z takimi nazwiskami jak Niall Horan, Lewis Capaldi czy Westlife.

Na Eurowizję zespół pojedzie z piosenkę "We Are One". Conor O'Donohoe, który jest frontmanem grupy, powiedział, że piosenka jest inspirowana przesłaniem, dzięki któremu Konkurs Piosenki Eurowizji przynosi jedność Europie. Grupa ma nadzieję, że utwór przyniesie ludziom przesłanie jedności i pokoju.

Posłuchaj piosenki "We Are One":

Tegoroczny finał konkursu Eurowizji odbędzie się 13 maja w Liverpoolu. Wielka Brytania jest gospodarzem w zastępstwie Ukrainy, która wygrała ubiegłoroczną edycję, ale z powodu rosyjskiej napaści przeprowadzenie konkursu na jej terytorium jest niemożliwe. Tegorocznym hasłem konkursu jego "United by Music" a weźmie w nim udział 37 krajów.

Kim jest John Lydon?

66-letni John Lydon, który w czasach Sex Pistols używał pseudonimu Johnny Rotten, urodził się w Londynie. To właśnie w stolicy Anglii powstał zarówno jego pierwszy zespół, jak i Public Image Ltd. Rodzice muzyka byli imigrantami z Irlandii, a on sam ma obywatelstwo brytyjskie i irlandzkie, a od 2013 r. także amerykańskie. Sam mówił, że uważa się przede wszystkim za Brytyjczyka.

Post-punkowy Public Image Ltd został założony przez Lydona krótko po rozpadzie Sex Pistols w 1978 r. Działał do roku 1992, a następnie został reaktywowany w 2009 r. Lydon jest jedynym członkiem grupy, który niezmiennie był w jej składzie. Oprócz niego zespół tworzą obecnie gitarzysta Lu Edmonds, basista Scott Firth i perkusista Bruce Smith.