W 2020 roku fani Red Hot Chili Peppers ( posłuchaj! ) nie dowierzali, gdy na Instagramie grupy pojawił się komunikat o powrocie Johna Frusciante do zespołu. Zespół obecnie kończy pracę nad nową płytą, a produkować ją ma znowu Rick Rubin.



Gitarzysta dołączył do zespołu w 1988 roku, zastępując zmarłego z powodu przedawkowania heroiny Hillela Slovaka i nagrał album "Mother's Milk". W 1991 roku muzycy wydali płytę "Blood Sugar Sex Magik", która dzięki takim singlom jak "Under The Bridge", czy "Give It Away", zrobiła z nich gwiazdy.

Pomimo sukcesu, a może właśnie przez ten sukces, chwilę po premierze płyty odszedł z zespołu, zatracając się w swoim uzależnieniu od heroiny. Wrócił do grupy dopiero w 1998 roku i dzięki niemu formacja znowu wskoczyła na szczyt z płytą "Californication".

Następnie grupa z Johnem w składzie nagrała albumy "By The Way" i "Stadium Arcadium". Kiedy wydawało się, że skład ma swój najlepszy moment... Frusciante w 2009 roku poinformował o swoim drugim odejściu z Red Hot Chili Peppers, a zastąpił go młody Josh Klinghoffer.

W najnowszym wywiadzie dla "Classic Rock", muzyk i kompozytor wyjaśnił, że przechodził wtedy ciężki okres.

"Przez te kilka ostatnich lat straciłem równowagę psychiczną. W trakcie trasy zacząłem się zagłębiać w okultyzm, który pomagał mi myślami uciec od życia w trasie. Okultyzm wyolbrzymia to, czym jesteś, a ja byłem rozbity" - wyjaśnił.

Wygląda na to, że dziś gitarzysta czuje się lepiej, dzięki czemu mógł wrócić do kapeli i nagrać z nią najnowszą płytę.

Red Hot Chili Peppers - "Unlimited Love". Kiedy premiera?

Nowa płyta Papryczek zatytułowana będzie "Unlimited Love" i ukaże się 1 kwietnia na CD, winylu oraz kasecie magnetofonowej. Album wyprodukował Rick Rubin, stały współpracownik grupy.

"Naszym jedynym celem jest zagubienie się w muzyce. Spędziliśmy tysiące godzin, kolektywnie i indywidualnie, doskonaląc nasze rzemiosło i pokazując się sobie nawzajem, aby stworzyć najlepszy album, jaki mogliśmy" - piszą muzycy.



"Kiedy zebraliśmy się razem, żeby zacząć pisać materiał, zaczęliśmy od grania starych piosenek takich ludzi jak Johnny 'Guitar' Watson, The Kinks, The New York Dolls, Richard Barrett i innych. Stopniowo zaczęliśmy wprowadzać nowe pomysły i zamieniać improwizacje w piosenki, a po kilku miesiącach graliśmy już tylko nowe rzeczy. Uczucie bezwysiłkowej zabawy, jaką mieliśmy, grając piosenki innych ludzi, towarzyszyło nam przez cały czas pisania. Dla mnie ta płyta reprezentuje naszą miłość i wiarę w siebie" - dodaje Johna Frusciante.



Album promują single "Black Summer" i "Poster Child".

