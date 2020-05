John Erhardt nie żyje. Gitarzysta Ass Ponys miał 58 lat

Gitarzysta znany z zespołów Ass Ponys i Wussy – John Erhardt – zmarł 4 maja w wieku 58 lat. Nieznana jest przyczyna śmierci.

John Erhardt (pierwszy z prawej) miał 58 lat /Bob Berg /Getty Images

Informacja o śmierci muzyka pojawiła się na oficjalnej stronie grupy Wussy, przekazał ją kolega z zespołu - Chuck Cleaver.



Reklama

"Nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jakie były szczegóły jego śmierci ani udostępnić takich informacji, dlatego prosimy uprzejmie - nie pytajcie o to" - czytamy w oświadczeniu.

John Erhardt był jednym z założycieli grupy Ass Ponys w 1998 roku. Grupa wypuściła sześć albumów studyjnych, a gitarzysta uczestniczył w nagraniu trzech z nich. Skład opuścił w 1996.

15 lat później muzyk trafił do formacji Wussy. Zespół nagrał siedem płyt (Erhardt współtworzył cztery z nich), a ostatnia - "What Heaven Is Like" - ukazała się w 2018 roku. Twórczość grupy nie umknęła recenzentom, a skład doceniono m.in. w "Spin" i "Rolling Stone".

Wideo Wussy - "Dropping Houses" [Official Video]