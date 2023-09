Joe Lynn Turner występował u boku gitarzysty Ritchiego Blackmore'a w jego zespole Rainbow w latach 1980-84. Nagrał z nim cztery płyty: "Difficult to Cure", "Straight Between the Eyes", "Bent Out of Shape" i "Finyl Vinyl" - kompilację składającą się z nagrań koncertowych i nagrań ze stron B singli.

Reklama

Clip Rainbow Street Of Dreams

To Blackmore ściągnął go także do pod koniec lat 80. do Deep Purple - ten skład zarejestrował jedyny album studyjny "Slaves & Masters" (1990).

Turner ma na koncie współpracę również z wirtuozem gitary Yngwie Malmsteenem w jego Rising Force, zespołami Brazen Abbot, Hughes Turner Project (z Glennem Hughesem, byłym wokalistą i basistą Deep Purple), Sunstorm oraz ponad 10 solowych wydawnictw.

Wideo Deep Purple - King Of Dreams 1990

W 2021 r. amerykański wokalista zaśpiewał w dwóch utworach na płycie "Immortal" Michael Schenker Group, projektu byłego gitarzysty Scorpions i UFO. W połowie 2022 r. wypuścił kolejny solowy album "Belly Of The Beast". To wówczas zaprezentował całkowicie zmieniony wizerunek - zaczął występować bez peruki. Wokalista jako dziecko zachorował na łysienie całkowite. Od 14. roku życia nosił perukę, w ten sposób próbował sobie poradzić z "emocjonalnymi i psychologicznymi" problemami związanymi z faktem, że z powodu łysiny był nękany w szkole.

Clip Joe Lynn Turner Tortured Soul

Od lat Turner związany jest z wschodnią Europą - często występował w Bułgarii (otrzymał tytuł Ambasadora Kultury tego kraju) i Rosji (administracja okupowanego Krymu nagrodziła go pokojowym wyróżnieniem). Mieszka w Mińsku na Białorusi z pochodzącą z tego kraju żoną prawniczką Mayą Kozyrevą.

W 12. rocznicę ślubu para doczekała się dziecka. Na świat przyszedł ich syn, któremu nadali imię Matteo. "Ten piękny Anioł nosi imię Matteo (co oznacza 'dar od Boga'). Nasze serca wypełnione są radością" - napisał Joe Lynn Turner na Instagramie.