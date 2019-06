Joanna Liszowska zaprezentowała teledysk "Into U". Fani zaskoczeni metamorfozą

Joanna Liszowska już wielokrotnie pokazywała, że kocha śpiewać. Do tej pory robiła to okazjonalnie w spektaklach i telewizyjnych programach. Teraz postanowiła bardziej poważnie zająć się swoją karierą wokalną i zaprezentowała pierwszy singiel wraz z teledyskiem, w którym przeszła sporą metamorfozę. Posłuchaj "Into U".

Joanna Liszowska zaprezentowała teledysk do utworu "Into U" AKPA

Joanna Liszowska to aktorka, wokalistka i prezenterka telewizyjna. Nigdy nie kryła się z tym, że jej wielką pasją, obok aktorstwa, jest muzyka. Choć widzowie znają ją m.in. z serialu "Przyjaciółki", to nieraz publiczność mogła ją nie tylko oglądać, ale też słuchać podczas spektakli muzycznych.



Reklama

Debiutowała na deskach Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w spektaklu muzycznym "Siedem grzechów głównych" Kurta Weila w reżyserii Janusza Wiśniewskiego. Widzowie mieli okazję przekonać się o jej wokalnych umiejętnościach podczas programu "Jak oni śpiewają", w którym zdobyła główną nagrodę – Brylantowy Mikrofon. Posłuchać jej można było także w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Na swoim koncie także ma kilka sukcesów wokalnych - trzecie miejsce na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, główną nagrodę na Festiwalu Interpretacji Piosenek Agnieszki Osieckiej w Sopocie oraz Grand Prix na Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

Liszowska pojawiła się gościnnie na płycie Piotra Rubika "RubikOne" (posłuchaj piosenki "Teraz wiem"!), wystąpiła też w duecie z Maciejem Maleńczukiem na płycie "Ona i on".

Praca aktorska, rodzina, dzieci, a w ostatnim czasie rozwód spowodowały, że do tej pory artystka odkładała marzenia o karierze muzycznej nieco na bok. Wszystko wskazuje jednak na to, że czas na ich realizację właśnie nastał. Joanna Liszowska zaprezentowała swój pierwszy singiel wraz z teledyskiem do utworu "Into U".



Clip Joanna Liszowska Into U

Sprawdź tekst utworu "Into U" w serwisie Teksciory.pl!

Piosenkę napisali Dimitri Stassos i Thomas Karlsson, znany szwedzki team producencki odpowiedzialny za wiele eurowizyjnych przebojów. Singlowi towarzyszy zmysłowy obraz, Liszowska wije się bowiem w seksownych pozach przed aparatem czy w objęciach czarnoskórego mężczyzny. Przechodzi też metamorfozy, w pewnym momencie z blondynki, zmienia się w ciemnowłosą piękność. Za metamorfozę tę odpowiada stylista fryzur gwiazd, Kajetan Góra. Klip wyreżyserował Alan Kępski.

"Kobieta jest żywiołem… Są w niej ogromne pokłady emocji, pod wpływem których się nieustannie zmienia. Nie ma jednej twarzy, a wiele wcieleń, które składają się na ten jedyny, niepowtarzalny wzór kobiecości, o takim a nie innym temperamencie czy wrażliwości. Delikatna, łagodna, silna, zmysłowa, tajemnicza, zmienna – każda z nas jest inna. A przez to przecież tak wyjątkowa…" – powiedziała w kontekście najnowszego muzycznego przedsięwzięcia Joanna Liszowska.