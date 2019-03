Jessie J z mężczyzną nago pod prysznicem! Zobacz zdjęcie, które wywołało burzę [Instagram]

Wokalistka Jessie J w swoje urodziny opublikowała na Instagramie zdjęcie, które wywołało prawdziwą burzę. Pozuje na nim nago pod prysznicem, a w łazience, także w intymnej sytuacji, jest z nią mężczyzna, którym nie jest jej chłopak.

Jessie J opublikowała na Instagramie swoje nagie zdjęcie /Gus Stewart/Redferns /Getty Images

Pod pseudonimem Jessie J ukrywa się Jessica Ellen Cornish - brytyjska piosenkarka i autorka tekstów.



Jej kariera rozpoczęła się od pisania tekstów piosenek dla Justina Timberlake'a, Alicii Keys i Christiny Aguilery. W 2008 występowała jako support w trasie koncertowej Cyndi Lauper, by dopiero w dwa lata później - w 2010 roku wydać swój debiutancki singel "Do It Like a Dude". Od tamtej pory szybko zaczęła zyskiwać popularność.



Dziś nie musi posiłkować się już nazwiskami sław, ma tysiące fanów, którzy z zaciekawieniem śledzą ją w mediach społecznościowych. Ostatnio artystka mocno ich zaskoczyła wrzucając na Instagrama swoje nagie zdjęcie spod prysznica. Jednak to nie na niej samej skupiła się największa uwaga, bowiem na fotografii jest jeszcze siedzący na toalecie mężczyzna, którym nie jest chłopak wokalistki.



Internauci zapewne mieli nadzieję, że przy okazji swoich 31. urodzin gwiazda opublikuje pierwsze wspólne zdjęcie ze swoim chłopakiem Channingiem Tatumem. Niestety fotografii dalej nie ma, aktor opublikował tylko na swoim profilu zdjęcie Jessie z pięknymi życzeniami, które jednoznacznie wskazują na łączące ich uczucie.



"Życzę ci najszczęśliwszego dnia pełnego miłości i pełnego światła. Przyszłaś na ten świat tego dnia i zapaliłaś go. Pobłogosławiłaś nasze oczy, nasze uszy, nasze serca i nasze życie. Więc dziękuję za bycie tobą. Jesteś taka wyjątkowa. Wszystkiego najlepszego, kochanie" - napisał Channing Tatum.

Jak aktor zareagował na fotografię, którą opublikowała jego dziewczyna? Siedzącym na toalecie mężczyzną jest wprawdzie przyjaciel i stylista Jessie - Eduardo Ponce, jednak niektórych fanów mimo wszystko dziwi, że pozująca nago wokalistka tak swobodnie się przy nim czuje. Gwiazda podchodzi do wszystkiego z dużym dystansem, pod zdjęciem napisała bowiem:



"To zdjęcie Eduardo Ponce opublikował w moje urodziny. To mówi wszystko o naszej przyjaźni, mój sekretny kochanku".



