W listopadzie 2021 roku Jessie J opublikowała na Instagramie poruszający wpis, w którym poinformowała fanów, że kilka miesięcy wcześniej poroniła ciążę. Było to dla niej wyjątkowo bolesne doświadczenie, bo od wielu lat marzyła o macierzyństwie. O utracie wyczekiwanego dziecka piosenkarka dowiedziała się w czasie rutynowego badania USG.

"Nadal jestem w szoku. Rozpacz jest przytłaczająca. Wiem, że miliony kobiet na całym świecie odczuwają lub odczuwały ten sam ból. Łączę się z wami w tym bólu, czując ogromną więź zarówno z tymi z was, które znam osobiście, jak i tymi, których nie znam. Bo to najbardziej dojmująca samotność, jaką można czuć" - napisała artystka.

W sierpniu 2022 roku autorka hitu "Bang, Bang" wyznała, że wciąż nie może się pogodzić z tym, co ją spotkało.

"Żałoba to taka dziwna i osobista podróż. Dokładnie rok temu lekarz powiedział mi, że nie słychać już bicia serca. Chociaż mogę teraz opowiedzieć tę historię bez płaczu, staram się także dostrzec pozytywne rzeczy, które przyniosło mi to doświadczenie - siłę, mądrość, empatię. To wciąż boli" - napisała Jessie J.

Jessie J ponownie zaszła w ciążę

Dziś jednak przeżywa zupełnie inne emocje. Jak właśnie zdradziła, spełniła swoje marzenie i ponownie zaszła w ciążę.

Radosną nowinę gwiazda ogłosiła w zamieszczonym na Instagramie filmiku, w którym zaprezentowała zmiany, jakie zaszły w jej wyglądzie odkąd dowiedziała się, że spodziewa się dziecka. "Jestem niesamowicie szczęśliwa, że wreszcie się tym dzielę" - wyjawiła w podpisie nagrania wokalistka. W kolejnych wpisach Jessie J zdradziła, że podczas pierwszego trymestru doświadczyła szeregu przykrych dolegliwości, lecz mimo to jest "szczęśliwa, wdzięczna i podekscytowana".

Pierwotnie artystka chciała wychowywać dziecko sama, ale ból związany z poronieniem sprawił, że zmieniła zdanie. "To było potwornie bolesne. A najstraszniejsza w tym wszystkim była samotność. Dziś wiem, że nie powinnam była przeżywać tego bez bliskiej osoby u boku. Zrozumiałam, że muszę znaleźć kogoś, kto pragnie dziecka tak samo mocno, jak ja" - wyznała gwiazda.

Wiosną zeszłego roku Jessie J potwierdziła plotki na temat swojego nowego partnera i ogłosiła, że jest związana z koszykarzem Chananem Safirem Colmanem. Jak na razie wokalistka nie ujawniła, czy to on jest ojcem dziecka.



