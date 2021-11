"Piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Kobieta, która od dziecka już wiedziała czego chce. W wieku 14 lat skomponowała swój pierwszy utwór, a tym samym jej głos rozbrzmiał w rozgłośniach radiowych" - tak na swojej oficjalnej stronie przedstawia się Jesika.

Na scenie disco polo znana jest z takich przebojów, jak m.in. "Wytatuowany w sercu" (18 mln odsłon), "Odległość dzieli nas" (7,6 mln) i "Tysiąc uczuć" (7,4 mln). Nagrywała też własne wersje hitów Ireny Jarockiej. Jej ostatnią piosenką jest "Budzi nas miłość".

Na początku października Jesika Piętak wyszła za Pawła Wysotę. To właśnie on jest współautorem muzyki do "Budzi nas miłość", zajął się też aranżacją piosenki.

W jednym z ostatnich wpisów wokalistka przypomniała kilka zdjęć z podróży poślubnej. Para wypoczywała w Egipcie w jednym z hoteli w kurorcie nad Morzem Czerwonym.

"Wspomnienia cudownych, gorących dni. To były piękne chwile" - napisała.

