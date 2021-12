Jerzy Połomski spędzi Wigilię w Skolimowie. Jak się czuje 88-letni wokalista?

Wiadomości

W czerwcu Jerzy Połomski trafił Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdyż jego stan zdrowia nie pozwalał mu na to, by dłużej mieszkać bez opieki. To będą jego pierwsze święta Bożego Narodzenia w nowym miejscu.

Barbara Krafftówna i Jerzy Połomski regularnie odwiedzali Skolimów, obecnie tam mieszkają /Zenon Zyburtowicz /East News