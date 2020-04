Jennifer Lopez zagra legendarną królową handlu narkotykowego (film "The Godmother")

W decydującą fazę wchodzą poszukiwania reżysera filmu "The Godmother", przygotowywanego przez studio STXfilms. Najpoważniejszą kandydatką do objęcia tej funkcji jest Reed Morano. Trwają właśnie negocjacje pomiędzy studiem, a artystką, na której koncie są między innymi trzy pierwsze odcinki serialu "Opowieść podręcznej". Znana jest już za to odtwórczyni tytułowej roli.

Jennifer Lopez zagra Griseldę Blanco /David Crotty/Patrick McMullan /Getty Images

Główną rolę w filmie "The Godmother" zagra Jennifer Lopez. Wcieli się ona w postać Griseldy Blanco. Legendarnej baronki narkotykowej kolumbijskiego kartelu z Medellin, znanej pod pseudonimami La Madrina, Czarna Wdowa, Kokainowa Matka Chrzestna czy Królowa Handlu Narkotykowego.

Film opowie o drodze, jaką przeszła Blanco od czasów, gdy zajmowała się drobnymi kradzieżami i prostytucją, aż do chwili, gdy została jedną z najpotężniejszych osób związanych z wojną narkotykową (wojna kokainowych kowbojów), jaka na przełomie lat 70. i 80. rozegrała się w Stanach Zjednoczonych.

Blanco była jedną z najważniejszych postaci w narkotykowym świecie. Zasłynęła również z wyjątkowo brutalnych metod rozprawiania się ze swoimi przeciwnikami. Zleciła zabójstwo ponad 200 osób, osobiście miała zabić natomiast jednego ze swoim mężów. Według legend pierwszego morderstwa miała dokonać w wieku 11 lat.



Kobieta została zamordowana w 2012 roku w Kolumbii.



"Zawsze fascynowała mnie historia Griseldy Blanco. Ucieleśnia wszystko to, co interesujące w opowieści filmowej i rozwoju postaci. Osławiona złą sławą, ambitna, przebiegła, przerażająca. Do tej pory podobne produkcje opowiadały o legendarnych baronach narkotykowych, ja chcę rzucić światło na tę antybohaterkę i jestem podekscytowana możliwością opowiedzenia tej skomplikowanej i wciągającej historii" - mówiła Jennifer Lopez, tłumacząc, dlaczego zdecydowała się zagrać Blanco.

Zdjęcie Griselda Blanco / Handout/Zuma Press / Agencja FORUM

Jennifer Lopez będzie też jedną z producentek filmu "The Godmother". Aktualnie trwają prace nad poprawieniem scenariusza filmu, który napisali Regina Corrado i Terence Winter. Ma zająć się tym William Monahan, scenarzysta nagrodzony Oscarem za "Infiltrację".

"The Godfather" nie będzie pierwszą produkcją, w której pojawi się postać Griseldy Blanco. Była ona m.in. jedną z bohaterek dwóch dokumentalnych filmów zatytułowanych "Kokainowi kowboje". W telewizyjnym filmie "Kokainowa matka chrzestna" z 2017 roku w rolę Blanco wcieliła się Catherine Zeta-Jones.

Ostatni film Reed Morano, "The Rhythm Section" z Blake Lively, miał swoją premierę na początku 2020 roku. Zaliczył spektakularną klapę finansową.