Jennifer Lopez pracuje nad nowym filmem o baronce narkotykowej Griseldzie Blanco

Jennifer Lopez zagra, ale też wyprodukuje kolejny film - "The Godmother". Będzie to opowieść o kolumbijskiej baronce narkotykowej Griseldzie Blanco.

Jennifer Lopez wyprodukuje i zagra w filmie "The Godmother" /John Sciulli /Getty Images

Wielki ślub Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza. Poznaj szczegóły

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez: Chciał umówić się z nią już 20 lat temu!

Córka Jennifer Lopez śpiewa lepiej od mamy? [WIDEO]

Jennifer Lopez w tym roku hucznie obchodziła swoje 50-urodziny, wokół których zorganizowała dużą trasę koncertową i wielkie show dla swoich fanów. Wokalistka jest w świetnej formie i nie skupia się tylko na samej muzyce. Ma już na swoim koncie kilkadziesiąt ról filmowych i cały czas pracuje przy nowych produkcjach. Aktualnie zapowiedziała, że wyprodukuje i zagra w filmie zatytułowanym "The Godmother".



Reklama

Produkcja będzie dramatem opowiadającym historię kolumbijskiej baronki narkotykowej Griseldy Blanco. Była ona pionierką kokainowego szlaku narkotykowego w Miami oraz narkotykowego podziemia lat 70. i wczesnych lat 80. Sieć jej dystrybucji rozciągała się na całe Stany Zjednoczone, a kobieta zarabiała nawet 80 milionów dolarów miesięcznie.



Griselda była zamieszana w wiele porachunków gangsterskich powiązanych z narkotykami. Wydarzenia te nazywane były wojnami kokainowych kowbojów. Blanco była jedną z najważniejszych postaci w narkotykowym świecie. Zasłynęła również z wyjątkowo brutalnych metod rozprawiania się ze swoimi przeciwnikami. Zleciła zabójstwo ponad 200 osób, osobiście miała zabić natomiast jednego ze swoim mężów. Według legend pierwszego morderstwa miała dokonać w wieku 11 lat.



Znana była również jako: La Madrina, Czarna Wdowa, Kokainowa Matka Chrzestna, Dama Mafii i Królowa Handlu Narkotykowego. Jej osoba była podobno warta dwa miliardy dolarów. Kobieta została zamordowana w 2012 roku w Kolumbii.



Jennifer Lopez kończy 50 lat. Zobacz, jak się zmieniała! 1 / 15 Mająca latynoskie korzenie Jennifer Lopez urodziła się w Nowym Jorku w 24 lipca 1969 roku. Przyszła gwiazda muzyki pop zaczynała jako tancerka w ekipach Janet Jackson i Diddy’ego. Następnie przyszła pora na role w telewizji. Źródło: Getty Images Autor: Kevork Djansezian udostępnij

Jennifer Lopez nie będzie jedyną producentką filmu, towarzyszyć jej będą: Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina oraz Julie Yorn. Scenariusz do filmu napisali: Regina Corrado i Terence Winter.

"The Godmother" to trzeci film Lopez, który powstanie we współpracy z STXfilms. Pierwszą ich współpracą była komedia romantyczna "Teraz albo nigdy", drugą zbliżająca się premiera filmu o striptizerkach "Hustlers". Ten drugi zostanie zaprezentowany 7 września podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.



"Zawsze byłam zafascynowana historią Griseldy Blanco i wykorzystałam szansę zagrania jej na ekranie" - powiedział Lopez. "Ona jest wszystkim, czego szukamy w opowiadaniach i dynamicznych postaciach - jest ambitna, sprytna, mrozi krew w żyłach. W gatunku zdominowanym przez legendarne królowie, pragnę rzucić światło na tę antybohaterkę i cieszę się, że mogę po raz trzeci współpracować z STX, byśmy mogli wcielić w życie tę fascynującą, skomplikowaną historię" - dodała gwiazda.

Jennifer Lopez na światowej premierze filmu "Teraz albo nigdy" 1 / 7 W środę, 12 grudnia, odbyła się światowa premiera filmu "Teraz albo nigdy" w reżyserii Petera Segala, w którym główną rolę zagrała Jennifer Lopez. Zobaczcie, jak gwiazda prezentowała się na czerwonym dywanie oraz imprezie, jaka miała miejsce po seansie Źródło: Getty Images Autor: Nicholas Hunt udostępnij

Z kolei prezes STXFilms Adam Fogelson powiedział: "Uwielbiamy pracować z Jennifer, Elaine i Benny. Są wyjątkowymi producentami, cenimy ich partnerstwo i zaufanie. Jest to epicka prawdziwa historia kryminalna, którą Jennifer jest zafascynowana, dlatego nie możemy się doczekać rozpoczęcia produkcji 'The Godmother' wraz z nią i jej zespołem".

Nie podano jeszcze informacji na kiedy planowana jest premiera filmu.



Zdjęcie Griselda Blanco / Handout/Zuma Press / Agencja FORUM