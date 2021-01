Jennifer Lopez nago w teledysku do "In The Morning". Klip już na Youtube

Do sieci trafił zmysłowy teledysk do singla Jennifer Lopez "In The Morning". Wokalistka ujawniła znaczenie nagrania.

Jennifer Lopez pokazała nowy teledysk /Giorgio Viera/EFE / Agencja FORUM

Singel "In The Morning" trafił do sieci już 24 listopada. Promowała go okładka z nagą Jennifer Lopez. Zdjęcie wykonali Mert Alas i Marcus Piggott, którzy w przeszłości współpracowali m.in. z Rihanną i Angeliną Jolie.



Na początku stycznia 2021 roku Jennifer Lopez zaprezentowała teledysk do utworu.



"To klip pełen symboli dotyczących mrocznego, jednostronnego związku i świadomości, że nie możesz nikogo zmienić... Możesz zmienić jedynie siebie. Wyhoduj własne skrzydła i odleć od każdego, kto nie ceni tego, co masz do zaoferowania" - wytłumaczyła znaczenie klipu Lopez.

Klip swoją premierę miał na platformie Triller. 48 godzin później trafił na Youtube.



Poprzednie utwory piosenkarki miały premierę we wrześniu. Gwiazda singlami "Pa Ti" ( posłuchaj! ) i "Lonely" ( zobacz klip! ) nagranymi razem z Malumą promuje film "Marry Me", w którym również wystąpi oraz wspólną płytę z latynoskim gwiazdorem. Duet wystąpił również podczas gali American Music Awards.

Ostatnią płytą Jennifer Lopez jest wydany w 2014 roku krążek "A.K.A.", wokalistka od tamtego czasu kilkakrotnie zapowiadała nowy materiał - zarówno hiszpańsko, jak i anglojęzyczny.



