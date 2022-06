Za nami tegoroczna ceremonia rozdania MTV Movie & TV Awards. Uroczystą galę, która odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Barker Hangar w Los Angeles, poprowadziła Vanessa Hudgens. W gronie laureatów znaleźli się m.in. Zenadya, Tom Holland, Daniel Radcliffe, Jack Black oraz Ryan Reynolds. Wielką triumfatorką była także Jennifer Lopez.

Piosenkarkę i aktorkę uhonorowano nagrodą Generation Award, przyznawaną od 2005 roku "najbardziej uwielbianym przez widownię aktorom, których ogromny, wielopłaszczyznowy wkład w światowe kino i telewizję sprawił, że stali się znani i cenieni". W minionych latach statuetkę tę otrzymali m.in. Scarlett Johansson, Dwayne Johnson, Will Smith czy Tom Cruise.

Podczas swojego emocjonalnego przemówienia Lopez podziękowała wielu osobom - nie tylko wspierającym ją na każdym etapie kariery członkom rodziny, przyjaciołom i współpracownikom, ale także tym, którzy ją skrzywdzili. Jak argumentowała, to właśnie bolesne doświadczenia zmotywowały ją do cięższej pracy i samorozwoju.

"Chcę w tym miejscu podziękować wszystkim ludziom, dzięki którym mam to wspaniałe życie. Chcę podziękować tym, którzy dali mi radość i tym, którzy złamali mi serce; osobom szczerym i życzliwym oraz tym, które mnie okłamywały i raniły. Dzięki temu wszystkiemu wiedziałam, że muszę się rozwijać. Jestem wdzięczna za rozczarowania i porażki, bo nauczyły mnie bycia silną i wytrwałą. Chcę podziękować ludziom, którzy mówili mi prosto w twarz lub za plecami, że nie dam rady czegoś zrobić. Bez was by mi się nie udało" - podkreśliła gwiazda.

Lopez dziękowała też swoim dzieciom, 14-letnim bliźniakom Emme i Maximilianowi, za to, że nauczyły ją "bezwarunkowej miłości", a także wiernym fanom. "Nie udałoby mi się też bez was, moich drogich fanów, którzy oglądają moje filmy. Jesteście powodem, dla którego tu teraz stoję. Kocham was!" - dodała wzruszona artystka.

Generation Award to kolejna nagroda, która wzbogaciła imponującą kolekcję trofeów Lopez. W marcu otrzymała ona Icon Award - wyróżnienie honorujące jej wieloletnią karierę muzyczną.

"Dopiero się rozkręcam" - zapewniła wówczas odbierając ze sceny statuetkę. Gwiazda ma też na koncie nagrody Billboard Music Awards, MTV Europe Music Awards, American Music Awards oraz Teen Choice. Była również nominowana do Złotego Globu, Saturna i nagród Grammy.