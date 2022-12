"Jego wypowiedzi są obrzydliwe i godne potępienia". Odcinają się od Kanye Westa!

Wiadomości

School of the Art Institute w Chicago poinformowało o odebraniu Ye przyznanego mu w 2015 roku tytułu doktora honoris causa. Po raz pierwszy w 80-letniej historii uczelnia była zmuszona do takiej decyzji. Było to skutkiem presji opinii publicznej, jak i petycji żądającej odebrania mu tytułu, a zainicjowanej na platformie Change.org. Raper nie skomentował jeszcze tej decyzji.

Coraz mniej instytucji chce mieć cokolwiek wspólnego z Kanye Westem /Jacopo Raule /Getty Images